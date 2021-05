Támogatás Kárpátaljának – a legnehezebb helyzetű nemzetrésznek

A pünkösdi hosszú hétvégén is várható erős szél, zápor, de napsütés is. Hőmérsékleti szempontból kettészakad az ország, akár 10 fokos különbségek is lehetnek a különböző helyeken - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.