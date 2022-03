Tengerjáró hajók: határ a csillagos ég

A tengeri társasutak a koronavírus tépázta idegenforgalmon belül is nehéz helyzetben vannak. A társaságok új, egyre különlegesebb hajók építésével előre menekülnek. Gokartpálya, tökéletes akusztikájú koncertterem, hullámvasút – minden lehetséges az óceán közepén is.

Szórakozás a rosszullétig

Hogy viselnék az utasok a lesiklás okozta 1,2 G nyomást, ha a hullámvasút egy tengeren imbolygó hajó fedélzetén száguldana velük? A többség rosszul, hiszen a nagyobb hullámzástól is émelyeg. Ennek ellenére biztos sokan ki fogják próbálni a 220 méter hosszú, 60 km/h-ig gyorsuló hullámvasútat a Mardi Gras fedélzetén.

Az amerikai Carnival társaság hullámvasútattal felszerelt óriása nyár óta szeli a Karib-tenger hullámait. Az 5200 vendég befogadására alkalmas hajó környezetvédelmi szempontból is újdonság: cseppfolyós gáz hajtja. A Carnival legnagyobb tengerjárója a finn Meyer Turku Oy turkui üzemében épült. A különlegességét adó hullámvasút pedig a müncheni Maurer Rides terve alapján és kivitelezésében került a fedélzetére.

A Meyer Turku Oy – Európa egyik legnagyobb területű, 144 hektáros hajógyára – 2014-ben az 1795 óta hajókat építő német Meyer Werft tulajdona lett. A dél-finnországi üzemében épült 2010-ben az Allure of the Seas, kora legnagyobb tengerjárója. Hasonlóan nagy múltú a hullámvasutat készítő Maurer Rides. 1876 óta gyárt acélszerkezeteket. Hullámvasútban piacvezető; évi három-négyet épít mindig a megrendelő igényei szerint.

De a hullámvasút nem sokáig marad majd a Mardi Gras egyedi attrakciója. Münchenben ugyanis elkészültek egy 303 méter hosszú és 130 tonnás monstrum tervei. Darabjait Güstrowban fogják elkészíteni egy új tengerjáróra, amely a szintén német MV Werften észak-kelet-németországi, wismari üzemében épül. Ezt is Carnival rendelte.

Minden percet lekötni

Az úszó hullámvasút jól igazodik a tengeri társasutak fejlődési trendjéhez: a hajóscégek abban érdekeltek, hogy az utasok a lehető legtöbb időt töltsék a fedélzeten, különösen amióta az utazási korlátozások miatt a kikötéseknél előfordulhat, hogy az utasokat nem engedik partra szállni. A Meyer Werft által épített tengerjárókon egyre nagyobb színháztermeket alakítanak ki, a korcsolyapálya már szinte alapfelszerelés, egyre nagyobbak a kül- és beltéri medencék és egyre hosszabbak a vízicsúszdák, a hajók valóságos aquaparkokkal a fedélzetükön szelik a vízeket. Sok hajón van lasertag, futó- és ejtőernyőugrás-szimuláló pálya.

A gokartpálya premierje 2017-ben a Norwegian Cruise hajója, a Norwegian Joy fedélzetén volt. Ugyanebben az évben futott ki a Carnival Skyride névre keresztelt óceáncárója egy kültéri függővasút-pályával, amelyen a nyaralók pedállal hajtották a drótkötélpályán függő lanovkákat. Egy tavalyi újdonság, az első beltéri hegymászópálya kialakítása egy tengerjáróan a hullámvasúttal összehasonlítva csekély technikai kihívás volt a Meyer Werft mérnökeinek.

Nincs lehetetlen

A hullámvasút ötlete nem új, de megvalósítását egy apróság, a fizika akadályozta: a klasszikus hullámvasutak működése a nehézségi erőn alapszik, a szerelvényt egy külső motor felhúzza a pálya legmagasabb pontjára, majd belöki és minden megy magától, a csúszás utáni új emelkedőre a lendület viszi a kocsikat. Egy hajó mozgása jelentősen kihatna a kocsik menettulajdonságára: nem ott, akkor és annyival gyorsulnának, illetve lassulnának, ahol és amikor kellene.

A tervező, Marco Hartwig új koncepciót talált ki. A kocsikba 1000 Newton-méter nyomatékú motor van építve (Egy átlagos autóé csak 150-200), ami gyorsítással és motorfékkel a megfelelő sebességen tartja a kocsikat. Így a pálya a fizika törvényeire tekintet nélkül, bárhogy kialakítható. A Mardi Gras fedélzetén a hagyományos hullámvasutakkal szemben a legmagasabb pont nem a pálya kezdetén, hanem a közepén van, amikor a kocsik 180 fokban megkerülik a hajókéményeket, 60 méter magasságból páratlan kilátást nyújtva a tengerre. A stabilitás érdekében a hullámvasútat 44 közvetlenül a hajóvázon nyugvó pózna tartja.

„Félelmetes és lenyűgöző. Páratlan élmény” – mondta a 2017 óta a megvalósításon dolgozó Marco Hartwig a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ), aki a különleges hullámvasutat még a turkui üzemben kipróbálta.

A klasszikus pályákon a fizika pontosan meghatározza a menetidőt. A Mardi Gras fedélzetén a kocsikba épített irányítópulton kiválasztott sebesség dönt. A tervezők által még biztonságosnak tartott tartományban a siklani vágyó maga dönti el, mennyivel száguldjon a kocsi. Így 35-50 másodpercig tart a kaland. „Nem lenne technikai akadálya két egymással párhuzamos pálya kialakításának, ahol az egymás mellett siklók versenyezhetnének” – vázolta fel új ötletét az FAZ-ben.

Nem mertek ekkorát álmodni

’Der Weg ist das Ziel’, magyarul ’az út a cél’ – a német szállóige a tengeren a XX. század hajnalán valósult meg először. 1911-ben a pionír társaság, a brit White Star Line hajója azzal nyűgözte le a világot, hogy medencével a fedélzetén futott ki Belfastból. A manapság privát kerti pancsolóknak megfelelő nagyságú, 4,3*10 méteres medence mellett squash-pálya és fitneszterem is volt a hajón. Utóbbiban az akkor fantasztikus újdonságnak számító elektromos erőgépek is az utasok rendelkezésére álltak.

De a White Star legjelentősebb konkurenciája, a Cunard is felvette a kesztyűt. Az 1930-tól épülő legendás Queen Mary fedélzetére két medence, a fitneszterembe pedig egy ’horse riding machine’ is került, hogy a brit arisztokrácia a tengeren is hódolhasson a lovassportnak. A Queen Mary mégsem lett konkurencia, mert 1936-es tengerre bocsátásakor a Cunard már a White Star tulajdona volt és az új Cunard-White Star logó került a hajóra. Érdekesség, hogy a konzorcium 1950-ben visszatért a Cunard névhez és 1996 óta a Carnival márkája, tehát azé a társaságé, amely most az első hullámvasúttal felszerelt tengerjárót építtette.

Úszó Carnegie Hall

A hajótársaságok a sokszínű kulturális kínálatra is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Így például a TUI 2014-ben Mein Schiff 3 névre keresztelt óceánjáróján minden akusztikai igényt kielégítő, 270 négyzetméteres, 300 fős befogadóképességű koncertterem van. A tenger hullámzása nem zavarja a zenészeket, hisz napjaink tengerjárói olyan kiegyensúlyozással épülnek, hogy a legnagyobb hullámverés is csak épp, hogy érződik a fedélzeten.

A kihívás abban állt, hogy a hagyományos koncerttermekben a helyiség formájának és a faburkolatnak köszönhetően erősödnek fel a hangok. Egy hajón azonban jelentős kötöttségek vannak mind a két vonatkozásban. A ’Klanghaus’ (Hangok háza) a világ első, egy hajó fedélzetén a reverberáció elve alapján kialakított zenecsarnoka. A reverberáció lényege, hogy egy hang visszaverődik és ez számos visszhangot eredményez, amely aztán elcsendesedik, amikor a hangot elnyelik a térben lévő tárgyak felületei, beleértve a bútorokat, az embereket és a levegőt is. Ez főleg akkor figyelhető meg, ha a hangforrás elhallgat, de a visszaverődések folytatódnak. Az úszó koncertterem színpadán mikrofonok sokasága felvesz minden rezzenést, amit a falba épített hangszórók százai – számítógépes optimalizálás után – adnak vissza. A nézőtéren ülők ennek hatására úgy érzik, mintha közvetlenül a színpadról jönnének a hangok.

Petrus Szabolcs