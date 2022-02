Több új célállomással készül a nyárra a Budapest Airport

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2022-es nyári menetrendjében újdonságok is felbukkannak, és több, a járvány miatt leállított útvonal is visszatér.

A tavalyi év egyik nagy bejelentése volt, hogy a LOT lengyel légitársaság 2022 júniusától újraindítja közvetlen repülőjáratát Budapest és New York között. A járat nagy népszerűségnek örvendett az utasok körében, idén nyártól pedig újra átszállás nélkül elérhető lesz New York, a heti háromszor közlekedő Boeing 787 Dreamlinereknek köszönhetően.

A január is hozott egy nagy meglepetést a tengerentúlra utazóknak; 2022 májusa és októbere között újra közlekedik az Air Canada közvetlen repülőjárata Budapest és Toronto között. A kanadai légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinereivel heti háromszor repül majd az észak-amerikai városba a nyári menetrendben, összesen 894 helyet kínálva az utasoknak hetente.

Az easyJet Manchesterbe közlekedő járata is újraindul március végétől, heti háromszor, illetve az olaszországi Riminibe is ismét utazhatunk heti két járattal, a Ryanair jóvoltából. A Wizz Air újrainduló járatai közt köszönthetjük az Abu-Dzabiba, Castellon de la Planába és Szkopjébe hetente kétszer közlekedő járatait, míg heti négy járattal az Ukrán Nemzetközi Légitársaság Budapestet és Kijevet összekötő járata is visszatér.

A már most tudható új célállomások között köszönthetjük Kisinyovot, Moldova fővárosát, ami heti két Wizz Air-járattal lesz elérhető a nyári menetrendben. A török nyaralások kedvelőinek is tartogat a Budapest Airport jó híreket; a SunExpress heti egy járatot indít a törökországi Izmir városába, ahova soha korábban nem volt Budapestről közvetlen járat. Izmir az ország harmadik legnagyobb városa, lenyűgözően modern és élettel teli úti célként vonzza a turistákat, és mostantól a magyar fővárosból is elérhető, átszállás nélkül.

A február elejére kirajzolódó desztinációkon túl a Budapest Airport további újrainduló és új járatokat köszönt majd a nyári menetrendben, tovább színesítve ezzel a magyar fővárosból közvetlenül elérhető városok listáját. Ezek bejelentése a következő hetekben várható.