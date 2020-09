Tüttő László a Business Lease-hez igazolt

Tüttő László irányítja a Business Lease használtautó üzletágának magyarországi egységét.

Tüttő László több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az autókereskedelemben. Korábban az Opel magyarországi szervezetében töltött be vezető tisztséget, mint flotta értékesítési igazgató majd kereskedelem igazgató.

– A használtautó piac azért is jelent más kihívást, mint az új autók értékesítése, mert itt az autó múltja is kulcskérdés. Ezért meghatározó a transzparens szerviztörténet, miközben az első tulajdonos vagy valós kilométeróra állás is igazi értéket jelent – mondta el.

Az elmúlt időszakban éves szinten útra tett 90 000 új cégautó 15%-a fog megjelenni a használtautó piacon 3-4 éves használat után. Ez 2019-ben több mint 12 ezer darab használt cégautó jelentett, amelyeket a flottakezelő cégek különböző csatornákon értékesítettek. A legelterjedtebb ma az online licit, amivel ma a használt cégautók csaknem 70%-a kerül eladásra kereskedőknek, akik tovább értékesítik a végfelhasználók felé.

Szavai szerint a „használt flottaautó” kategória a magyar autóvásárlók körében még szinte teljesen ismeretlen fogalom. Míg a szomszédos kelet-európai országokban, például a többi Business Lease országban (Szlovákia, Románia, Lengyelország vagy Csehország), a flottaautók 86%-a közvetlenül a lakossági ügyfelek felé kerül értékesítésre, nálunk ez az arány csupán 21%. Ennek az az oka, hogy szomszédos országokban az autóvásárlók keresik a megbízható magas minőséget a használt autók között is, és a választásnál nem csupán az ár dominál.

– Mi minden autót független szakértő csoporttal ellenőriztetünk. Továbbá a flottakezelésből kifutott cégautó után az ÁFA is visszaigényelhető, így a további finanszírozása is kedvező, ezért ezek a gépkocsik érdeklődésre tarthatnak számot még az új autó vásárlók között is – tette hozzá.