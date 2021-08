Új fertőződés napi 6000 fölött Izraelben – a harmadik adaggal oltanak

Az új fertőződés mára elérte a naponta 6000 fölötti számot. Erőteljesen terjed a koronavírus Izraelben, 50 felett a harmadik dózissal oltanak – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.

Csütörtökön 6083 izraelinél mutatták ki a fertőzést az elvégzett mintegy 123 000 teszttel. Ezek közül – a gyógyultak tesztjét leszámítva – 5,03 százalék volt az új fertőződés miatt a pozitív vizsgálatok aránya, március óta a legmagasabb.

Beszédes számok

A 44 188 aktív fertőzött közül 758-an szorulnak kórházi kezelésre. A kórházakban 462 a súlyos beteg, 75-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A súlyos állapotúak közül 42-en 50 év alattiak, akik közül csak öten vették fel korábban az oltást. A súlyos beteg ötvenesek 40-en vannak. Közülük 14-en oltatták be magukat, s 26 -an nem.

A korosztályokban több mint 85 százalékos az átoltottság, ezért

a számítások szerint a beoltatlan ötvenesek 16-szor nagyobb valószínűséggel válhatnak súlyos beteggé, mint a beoltottak.

Csütörtökön kilencen haltak bele a Covid-19 betegség okozta szövődményekbe, augusztusban már 133-ra nőtt az összes koronavírus-járvány miatti halálesetek száma Izraelben.

Péntek reggel Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium főigazgatója bejelentette, hogy elfogadja a szakmai tanácsadó testület javaslatát. Ennek szellemben már meg is kezdték az egészségbiztosítók az oltást. Először az 50 évesek és idősebbek, az egészségügyi személyzet, a háttérbetegségben szenvedők kapnak harmadik vakcinát. Ugyanakkor a büntetés-végrehajtó intézményekben élő rabok és a velük érintkező személyzet is magkapja a harmadik oltást.

Eran Szegal professzor, a Weizmann intézet kutatója a 12-es kereskedelmi tévében elmondta, hogy véleménye szerint előbb-utóbb minden izraeli megfertőződik majd a koronavírussal, az a fő kérdés, hogy szervezetük mennyire lesz felvértezve oltásokkal a védekezésre, és az oltakozásra szólított fel mindenkit saját egészsége védelmében.

A járvány fokozódása miatt az ország térképe egyre “pirosabb”: az egészségügyi minisztérium már csak 74 izraeli települést tekint “zöldnek”, vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek, miközben 69 helyet kissé fertőzöttnek, “sárgának”, 92 várost és falut közepesen fertőzöttnek, “narancssárgának” és 45 települést nagyon fertőzöttnek, “pirosnak” határoztak meg.

Pfizer vakcina – az átoltottság 60% felett is kevés

Az oltási kampány december végi kezdete óta Izrael mintegy 9,3 millió lakosából 5 822 097-et (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez azonban kevésnek bizonyult, egyes jelentések szerint az új variáns ellen nem hatékony a Pfizer.

Az ország lakosságának 62,61 százaléka beoltott, azonban ez nem bizonyult elégnek a koronavírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.

A pandémia megjelenése óta 927 016 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6611-en haltak meg Izraelben.