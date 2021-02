Izrael: már ötmillió beoltott állampolgár. Tovább marad a szigor

A kilencmilliós Izraelben ötmillióan már be vannak oltva. A rizikócsoportok tagjai nagyrészt védettek. A Netanjahu kormány váratlanul ismét szigorú korlátozásokat vezetett be, és lezárta a nemzetközi reptereket is.

Sikeres oltási kampány, hatásos vakcina

A lakosság védetté tételének december 20-i startja óta ötmillió adagot adtak be a Pfizer és a Moderna vakcinákból. Mintegy másfél millióan a kilencmillió izraeliből már több, mint nyolc napja megkapta a második dózist is, ezzel teljes védettséget szerzett a COVID ellen. A 60 felettiek 83 százaléka már legalább az első dózist megkapta. A 70 felettiek körében 93 százalék az arány. Február eleje óta a 35 év alattiak is kapnak a szérumból.

A Zsidó Állam egészségügyi minisztériumának statisztikája a szérum hatékonyságát igazolja: a beoltottak közül 317-en fertőződtek meg, ami 0,02 százalékot jelent, kórházi ellátásra pedig a védettnek számítók 0,001 százaléka, 16 személy szorult.

Szakértők hozzáteszik, hogy ezek az adatok a vakcina hatékonyságát annak fényében még jobban alátámasztják, hogy eddig nagyrészt a rizikócsoportok tagjai lettek kétszer oltva. Tehát az ő körükből került ki a minimális számú, oltás ellenére megfertőződött. Február eleje óta már nem csak a veszélyeztetetteket oltják. Ezzel párhuzamosan, az elmúlt héten 41 százalékkal csökkent a megfertőződöttek száma – számolt be a Weizmann Intézet professzora, Eran Segal az izraeli sajtónak. Fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a veszélyeztetett, oltás nélkül megbetegedettek között 11-szer magasabb a súlyos esetek aránya. Ez bizonyítja, hogy a vakcina, ha néhányaknál nem is akadályozza meg a megfertőződést, gondoskodik a megbetegedés enyhe lefolyásáról.

Marad a szigor!

Az oltási kampány sikere ellenére a kormány ismét szigorú korlátozásokat vezetett be. Az angol mutánstól való félelem miatt 3 hete áll a gazdaság és a mindennapi élet számos területe.

Immár a változott génállományú kórokozó felel az esetek 80 százalékáért. Agresszivitását mutatja, hogy napi 8 ezer új eset van, és hogy januárban 1.444 ember halálát okozta. Nagyon magasa szám annak ismeretében, hogy tavaly március óta összesen 4.863 izraeli vesztette életét a COVID-járvánnyal összefüggően.

Ezekkel a számokkal indokolta a kormány, Benjamin Netanjahu az újabb szigorítások bevezetését. A nemzetközi légikikötők teljes lezárása különösen nagy felháborodást okozott. Több ezer izraeli rekedt külföldön. “Az oltási kampány jól halad, de még jelen van a vírus. A célegyenesben vagyunk. Ki kell tartanunk. A vakcinával belátható időn belül legyőzzük a vírust!” – mondta a miniszterelnök tévébeszédében.

A szakértők a jól haladó oltási kampánynak tudják be, hogy az utóbbi napokban a mutánssal megfertőződöttek között is csökken a súlyos esetek száma. Netanjahu ezzel magyarázta, hogy nem az új esetek, hanem a beoltottak száma fogja meghatározni a lockdown végét. „Akkor lazíthatunk, ha a rizikócsoportok minden tagja megkapta a második dózist is.” Az egészségügyi minisztérium két héten belülre ígéri az 50 felettiek jelenlegi 77 százalékos oltottsági arányának 90-re emelkedését.

„A vakcina hatékony, az oltás jól hald, de a mutáns nagyon agresszív” – írta le a helyzetet a legnagyobb izraeli kórház, a Maccabi járványügyi részlegét vezető Arnon Shahar. Hozzátette, hogy vannak még teljesen nem megválaszolt kérdések. A beoltottak továbbra is lehetnek vírushordozók? Shahar szerint akkor lehet kimondani, hogy a vakcina segítségével sikerült legyőzni a COVID-ot, ha az utóbbi kérdésre egyértelműen nemleges választ tudnak adni. Ez szerinte két héten belül várható.

Nem összeesküvés, gyors és határozott cselekvés

Sok az összeesküvés-elmélet azzal összefüggésben, hogy Izrael több vakcinát kapott és előrébb tart a lakosság oltásával, mint szinte bármelyik másik ország. Ennek három oka van:

1) Számos zsidó származású, illetve izraeli állampolgárságú kutató és vezető dolgozik a nagy gyógyszergyártó cégeknél. A kormány rögtön kapcsolatot vett fel velük és kérte őket, hogy folyamatosan informálják Jeruzsálemet a kutatásaik eredményéről és a gyártás megindulásáról. Így az elsők között értesül a Pfizer-BioNTech vakcina elkészültéről.

2) A Netanjahu-kormány az információ birtokában nem habozott. A konszernduó által meghatározott 15 dolláros ár dupláját, dózisonként 30 dollárt kínálva megrendelt 20 millió vakcinát. A pénzt pedig még megrendelés napján átutalta az izraeli államkincstár a Pfizer-BioNTech által megadott számlára. Amikor a vakcinák gyártása megindult, az izraeli légierő légihidat létesített az amerikai gyógyszergyár és Izrael között. Így biztosította, hogy a szérumok mihamarabb megérkezzenek.

3) Az oltásra az ország katonai infrastruktúráját is használják. A többség az Izrael számos pontján felállított ellenőrző pontokon kapja meg az injekciókat az ott szolgálatot teljesítő, kiképzésük során alapszintű egészségügyi oktatásban részesült katonáktól.

Petrus Szabolcs