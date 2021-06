V4-ek + Franciaország: az atomenergiát és a gázt sem lehet átmenetileg nélkülözni

A koronavírus-járvány elmúlt egy évének tapasztalatairól, illetve az európai gazdaság önállóságának erősítéséről egyeztettek a V4 országok és Franciaország gazdasági miniszterei Krakkóban – tájékoztatta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a megbeszélés után telefonon az MTI-t.

A találkozón deklarációt írtak alá, amelyben a V4 országok és Franciaország kifejezik szándékukat, hogy egy következő hasonló helyzetre felkészülve egyetértenek a beszállítói láncok átalakításában, az európai vállalatok számára fejlődést lehetővé tevő támogatási formák, finanszírozás biztosításában, az egészségipar fejlesztésében és az energiafüggetlenség erősítésében – ismertette.

A megbeszélésen áttekintették a pandémiás helyzet elmúlt egy évének tapasztalatait, annak gazdasági, egészségügyi és szociális vetületeit – közölte Palkovics László.

A résztvevők megállapították, hogy Európából eltűntek azok az egészségipari kapacitások, amelyek egy járványhelyzet kezeléséhez szükségesek. Tavaly tavasszal az európai országok azzal szembesültek, hogy a legegyszerűbb védelmi eszközöket, például maszkokat sem tudtak gyártani – idézte fel a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy erre a kihívásra választ kell adni, Magyarország ezt tette meg, amikor megerősítette egészségiparát. Példaként említette, hogy Magyarország már tud gyártani lélegeztetőgépet, maszkot, és jövőre vakcinát is.

Palkovics László kiemelte azt is, hogy a technológiai tudás mellett szükség van olyan tudósokra, illetve olyan rendszer működtetésére, amely előre tud jelezni egy esetleges vírushelyzetet.

A gazdaság újraindítása kapcsán felidézte, hogy tavaly a vírushelyzet miatt nem működtek a globális ellátási láncok. Az ipar területén ez viszonylag gyorsan helyreállt, de még most is alapanyaghiány van több területen. Erre is megoldást kell találni – szögezte le.

Ugyancsak megoldást kell találni az európai autonómiára az energetika területén. A V4-ek és Franciaország között egyetértés volt abban, hogy az atomenergiát, illetve átmenetileg a gázt nem lehet kivezetni – közölte.

Palkovics László elmondta azt is, a megbeszélésen a francia gazdasági miniszter tájékoztatást adott V4-es kollégáinak az EU soros francia elnökségének súlyponti kérdéseiről.