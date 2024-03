Versenyben a csúcsteljesítmény: üzemanyag-adalékkal tisztítható a motor

A versenyautózás dinamikus világban, ahol minden egyes teszt és tréning alkalmával a teljesítmény finomhangolása történik, elengedhetetlen a motor és a hozzá tartozó rendszerek optimális állapotban tartása. Mindez nem csak a versenypályán, hanem a versenyeket kiszolgáló járművek és eszközök esetében is létfontosságú.

Az autósportban kifejlesztett technológiák és megoldások alkalmazása más iparágakban is új lehetőségeket nyitott meg, hiszen az üzemanyag-hatékonyság és a gépek hosszabb élettartama a vállalkozások számára is jelentős költségcsökkentést kínál.



A korszerű üzemanyag-adalékok, mint a felkészülések és a versenytesztek során alkalmazható speciális formulák, lehetővé teszik a versenyzők és a csapatok számára, hogy a maximalizálják az autók hatékonyságát, miközben hozzájárulnak az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez és a motor élettartamának növeléshez. Ezek a fejlesztések kritikus elemet jelentenek a versenyautózás világában, ahol minden apró részlet számít, és ahol a kiszolgáló járművek megbízhatósága és hatékonysága is épp olyan fontos.

„Autóversenyzőként és az autókkal rendszeresen foglalkozó emberként folyamatosan figyelem, hogy milyen lehetőségek adódnak az autóm kímélésére, valamint a teljesítményének és megbízhatóságának fokozására. Az általam magánemberként használt prémium minőségű üzemanyag-adalékok segítenek az optimális motorüzem elérésében és a motorteljesítmény szinten tartásában, egyúttal érezhetően csökkentik az autó fogyasztását is. Mindezek a versenypályán és a közúton is hatalmas előnyt jelentenek.” – mondta Vincze Ferenc, kétszeres magyar bajnok és Európa-bajnoki 2. helyezett rally-versenyző, aki a teszteken és a felkészülési időszakban évek óta elégedetten használja a SZAKI Kft. hazai fejlesztésű prémium adalékait.

Optimalizálás és megtakarítás



A tesztelés és gyakorlás során alkalmazott adalékok nem csak a versenyautókban bizonyítanak. Fontos szerepük van a versenyeket kiszolgáló járművek és eszközök üzemeltetésében is. A prémium adalékok kiküszöbölik az üzemanyagok minőségi problémáit és javítják az üzemanyagrendszerben, a motorban és a kipufogórendszerben keletkező lerakódásokat, ezzel növelve a motor élettartamát és csökkentve a károsanyag-kibocsátást. Emellett optimalizálják az üzemanyag-fogyasztást és javítják a teljesítményt, ami lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a versenypályán kívüli logisztikát is hatékonyabban kezeljék, csökkentve ezzel a kiadásokat.

„A versenyek során a kiszolgáló járművek és technikai eszközök megbízhatósága épp olyan fontos, mint maga a versenyautó teljesítménye. Habár az általunk használt SPURI JG-2 a futamokon a verseny üzemanyaghoz nem használható, de a támogató járművekben igen, ami közvetlenül hozzájárul a versenykészültségünk és logisztikai hatékonyságunk javításához.” – tette hozzá a 2023-ban szakmai zsűri által az Év ralli-versenyzőjévé választott pilóta.



A versenypályán túl



Az üzemanyag-adalékok használata egyre elterjedtebbé válik az építőiparban és más iparágakban is, ahol a munkagépek hatékonysága és megbízhatósága kritikus tényező. Vincze Ferenc édesapja, építőipari vállalkozóként már munkagépeken is tesztelte a hazai fejlesztésű, mindenkori üzemanyaghoz igazított, jellegzetesen kék színű adalékot, melynek köszönhetően a munkagépei hosszabb ideig maradnak üzemképes állapotban, így kevesebb javítást igényelnek.

„A munkagépek esetében is létfontosságú a megbízhatóság és az üzemanyag-hatékonyság. A SPURI adalékok tankoláskor történő használatával nem csak a gépek teljesítménye javult, hanem a vállalkozási költségeink is csökkentek, elsősorban a motortisztító hatásnak, a motor nyomatékosabb működésének és a 8-12%-os üzemanyag-megtakarításnak köszönhetően.” – mutat rá a folyamatos adalékolás előnyeire Vincze Ferenc.

Ami bevált, azon nem érdemes változtatni

Az üzemanyag-adalék által biztosított motortisztító hatás függ a gép korától és az előzetes használatától. Néha több teletankolásra is szükség lehet az optimális állapot elérése, illetve rendszeres adagolásra a fenntartása érdekében. Sokan követik el azt a hibát, hogy abbahagyják az adalékanyag használatát, amikor megtapasztalják annak jótékony hatását. Ez azonban hosszú távon nem kifizetődő, mert a motor belső kopása és a lerakódások felhalmozódása csak a rendszeres adalékanyag használattal előzhető meg.

„Az adalékok használatával kapcsolatos pozitív tapasztalataink arra ösztönöztek, hogy széles körben alkalmazzuk őket, nem csak a versenyautóban a tesztelések és gyakorlások során, hanem a munkagépeinkben is. Az eredmények magukért beszélnek: jobb motorüzem, csökkentett fogyasztás és dinamikusabb erőleadás. Különösen a téli időszakban, a versenyszezonok előtti felkészülés idején tapasztaljuk, hogy a SPURI adalékok használatával sokkal könnyebben indulnak és járnak a motorok, amik jóval egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a felkészülést.” – összegezte a SZAKI Kft. által évről évre továbbfejlesztett magyar adalékanyag előnyeit a kétszeres magyar bajnok versenyző.