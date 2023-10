Világújdonság: már a poggyászkocsi is intelligens a müncheni reptéren

Digitális vásárlási élménnyel gazdagodnak a müncheni reptér utasai azzal, hogy a légikikötőben megjelentek az első intelligens poggyászkocsik.

Mától kezdve a müncheni repülőtér utasai igazi digitális élményt élvezhetnek az indulás előtti időszakban. A kézipoggyászkocsikon elhelyezett tablet segítségével az utasok manuálisan megadhatják a járat adatait, vagy beszkennelhetik a beszállókártyájukat. Ezután valós időben kapják meg a járatinformációkat és a kapcsolódó frissítéseket. Az utasok emellett a kényelmes nézelődés, vásárlás lehetőségét megteremtve a tableten kiválaszthatják az indulási kapu melletti üzleteket és éttermeket is. Ezután egy integrált névjegyzékkel ellátott térkép segítségével az okos-poggyászkocsi végigvezeti őket a terminálon, és közben a tartózkodási helyük alapján többféle ajánlatot is kapnak.

Az intelligens poggyászkocsik használata ingyenes, a 2. terminálon a biztonsági ellenőrzés után és a duty free előtt bérelhetők ki. Bevezetésük hat hónapos kísérleti projekt része a 2. terminálon, amit a dán fejlesztő céggel, az Intelligent Track Systems (ITS) céggel közösen végeznek. A müncheni repülőtéren az ITS interaktív kijelzőit a meglévő kézipoggyászkocsikra szerelték fel. Az ITS “click-on” megoldása pedig egyedülálló a világon.

Érsek M. Z.