Die Träume der Reisenden zusammenstellen

Verlässlichkeit und Engagement für Nachhaltigkeit. Das zeichnet das Reisebüro Dertour Hungária und seine Muttergesellschaft, die mehr als 100 Jahre alte Dertour, aus, die heute der Spezialist für maßgeschneiderte Reisen ist”, sagt Zoltán Bényei, Vertriebsmanager der DER Touristik, der ungarischen Tochtergesellschaft der DER Touristik, einem der größten europäischen Handelsunternehmen und Teil der deutschen REWE Group.

Wie Teile eines Puzzles, vom Flugticket über die Hotelreservierung bis hin zu den Dienstleistungen am Boden, können die Reisenden von Dertour die Elemente ihrer Reise aus dem weltweiten Angebot des Reiseveranstalters auswählen. Deshalb gilt die DER Touristik Group, einer der führenden europäischen Reiseveranstalter, als Spezialist für individuelle Reisen.

Zoltán Bén yei weist darauf hin, dass ihre Muttergesellschaft DER Touristik Group in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Reihe von reise- und tourismusbezogenen Geschäftsfeldern unter ihrem Dach vereint hat. 2018 hat sie die Marken Jahn Reisen, ITS, Dertour, Meier’s Weltreisen unter dem Namen DER Touristik Deutschland zusammengeführt, die bekannten Markennamen in ihren Preislisten und Katalogen aber beibehalten. Neben dem Segment der Freizeitreisen spielt auch die Organisation von Geschäftsreisen eine wichtige Rolle. Dertour, der Marktführer für Übersee- und Exotenreisen, Städtereisen und Kurztrips, ist nicht neu auf dem ungarischen Markt. Der Markenname ist seit 2006 bei Menschen bekannt, die auf der Suche nach einem preisgünstigen Urlaub mit hoher Qualität sind.

– Die Reisebranche ist eine Branche des Friedens, wie ein klassisches Sprichwort besagt, und heute müssen wir hinzufügen, dass dies auch für den Frieden im wirtschaftlichen Sinne gilt”, sagt Zoltán Bényei, “Leider haben die Weltwirtschaftskrise von 2008 und jetzt die Auswirkungen der Covid-Epidemie gezeigt, wie zerbrechlich der Reisemarkt ist, wo nur die stärksten Agenturen mit der größten wirtschaftlichen Stabilität langfristig überleben können. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Muttergesellschaft (die Vorgängerin des 1917 gegründeten DER Deutschen Reisebüros) über mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung verfügt. Außerdem gehört sie zur deutschen REWE Group, dem größten Handels- und Tourismuskonzern des Kontinents, der ebenfalls auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und mit seinen verschiedenen Handelsmarken wie BIPA, Billa und Penny in mehr als zehn Ländern des Kontinents präsent ist.

Nach Ansicht des Experten konnte sich Dertor Hungária bei der Wiederbelebung des durch die Rinderseuche gelähmten Tourismus gut positionieren, da neben dem Bekanntheitsgrad der Marke und dem globalen Angebot auch die Zuverlässigkeit eine immer wichtigere Rolle bei den Entscheidungen der Reisenden spielt. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass die Muttergesellschaft DER Touristik Group 10 100 Mitarbeiter in 16 Ländern beschäftigt und 2019 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro erwirtschaftete.

– Neben der Tradition ist das Verfolgen aktueller Trends ein Kernelement der Philosophie von Dertour. In diesem Sinne ist vor kurzem ein Magalog – eine Kombination aus Magazin und Katalog – erschienen, der erstmals das nachhaltige Tourismusangebot von Dertour vorstellt. In der Publikation werden ausschließlich Hotels in Europa und Nordafrika vorgestellt, die die Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) erfüllen. Gleichzeitig bieten wir unseren umweltbewussten Reisenden die Möglichkeit, die mit ihrer Reise verbundenen CO2-Emissionen freiwillig über die renommierte Klimaschutzorganisation myclimate zu kompensieren”, erklärt Zoltán Bényei.

Neben der Förderung bewusster Reiseprogramme engagiert sich die DER Touristik auch selbst für den Klimaschutz. Im Rahmen dieser Verpflichtung will der Konzern die CO2-Emissionen seiner Frankfurter Zentrale sowie seiner Reisebüros und Hotels bis 2022 um 15 Prozent reduzieren. Bis zum Jahr 2023 sollen die CO2-Emissionen des Kernportfolios um weitere 25 Prozent gesenkt werden, während alle Hotels der DER Touristik vollständig auf Einwegplastik verzichten werden.

Laut Zoltán Bényei wird die jahrhundertealte Agentur damit zu einem Akteur auf einem Markt, der sich auch unter dem Einfluss von Covid stark verändert, und der unter Beibehaltung des Mosaiks an Reiseangeboten in der Lage sein wird, auf die Bedürfnisse künftiger Generationen einzugehen.

Erika Kocsis