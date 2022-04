Zöld autókkal az előzősávban – 2024-ig hét új elektromos Ford jön

A Ford nagy lépést tesz Európa elektromos jövője felé: 2024-ig hét új, tisztán elektromos hajtású, teljes egészében hálózatba kapcsolható személyautót és haszonjárművet vezet be a piacra. Szabó Attila, a Ford Közép- és Kelet-Európa Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: a cél az, hogy a kontinens zöld jövőjét erősítve a Ford 2026-ra évente több mint 600 ezer elektromos hajtású autót értékesítsen a kontinensen.

„Az elektromobilitás térnyerése olyan új, kíméletlen versenyhelyzetet teremtett, ahol már a brandépítésnél vagy a tőzsdei jelenlétnél is sokkal fontosabb, hogy egy autógyártó milyen jövőképet tud felmutatni. A Ford azért tudta az elmúlt évben megnégyszerezni részvényárfolyamát, mert a befektetők számára egyértelművé vált, hogy a márka az elektromos autózás vezetői közé fog tartozni. Ezt bizonyítja a 2021-ben piacra került SUV, a Ford Mustang Mach-E sikere, valamint a tisztán elektromos pick-up, a Ford F–150 Lightning iránti átütő erejű amerikai kereslet (három évre előre minden modell el van adva), és ezt vetíti elő a 2022-ben bevezetésre kerülő haszongépjármű, az E-Transit iránti felfokozott előzetes kereslet is” – elemez Szabó Attila.

Ford Model e és Ford Pro

A sikeres trendre építve a Ford tovább erősíti elektromos elkötelezettségét. A márka 2022 márciusban jelentette be, hogy 2024-ig hét új, tisztán elektromos hajtású, teljes egészében hálózatba kapcsolható személyautót és haszonjárművet mutat be, ami a vállalat további átalakulását is támogatja. 2022 tavaszán a márka ennek jegyében Ford Model e néven egy új, globális üzletágat hozott létre, amelynek feladata az elektromos és hálózatba csatlakoztatott járművek tervezése, gyártása és forgalmazása lesz. Mindez illeszkedik a haszongépjárművekre specializált Ford Pro globális üzletág 2021-es megszületéséhez és ahhoz a stratégiához, hogy a következő időszakban ez a két új vállalati egység határozza meg a Ford jövőjét Európában.

„A Ford Motor Company a korábban megcélzott tízmilliárd helyett már eddig is 30 milliárd dollárt meghaladó fejlesztést hajtott végre az elektromosautó-gyártás területén. Ezt a stratégiai elkötelezettséget erősíti az európai elektromos transzformáció felgyorsítása, amivel a márka olyan teljesen új, zéró emissziójú modelleket hoz létre, amivel az elektromos autók piacának minden szegmensében versenyképes lesz” – értékel az ügyvezető igazgató.

Aki szerint a piac dinamizmusának lekövetését szolgálja az, hogy az új vállalati egység, a Ford Model e egy startup szellemiségét követő gyorsasággal lesz képes reagálni a legújabb trendekre. Mindezt úgy, hogy közben a márkától megszokott színvonalú tervezést és biztonságot kínálva hoz létre új elektromos járműveket, illetve csak a Fordra jellemző, csatlakoztatott szolgáltatásokat.

2035-ig zéró emisszió

A Ford ambiciózus tervének eredményeként a márka értékesítése az elektromos hajtású személy- és haszonjárműveinek kibővített kínálatával 2026-ra az évi 600 ezer darabos értékesítési eredményt is meghaladja majd az európai piacon. Emellett az európai üzletmenet felpörgetésével a Ford azt a célt tűzte maga elé, hogy 2026-ra több mint 2 millió elektromos autót adjon el világszerte, és 10 százalékra növelje korrigált EBIT (üzemi eredmény) rátáját.

„Az elektromos transzformáció a Ford számára többről szól, mint a cég versenyképességének erősítése, mert a márka elkötelezett abban, hogy a párizsi éghajlatvédelmi egyezményben foglaltakhoz igazodva csökkenjen a károsanyag-kibocsátás. Ezért az új elektromobilitási program közzétételével egy időben a márka azt is bejelentette, hogy 2035-re a teljes európai jármű-értékesítésében meg akarja valósítani a nulla károsanyag-kibocsátást, illetve a karbonsemlegességet az európai létesítményei, logisztikája és beszállítói működésében” – fejtette ki Szabó Attila.

A Ford új generációs, nulla károsanyag-kibocsátású elektromos flottájának zászlóshajója, a Mach-E már sikeresen mutatkozott be 2021-ben Európában. 2022-ben a Mach-E GT is megjelent a régió piacain, a következő negyedévben pedig az E-Transit is kapható lesz.

Feláll az új e-flotta

A márciusban bejelentett további hét új elektromos modellből három lesz személyautó és négy haszonjármű. A Ford 2023-ban kezdi meg egy tisztán elektromos hajtású személyautó gyártását Kölnben. Figyelembe véve, hogy az SUV-k és a crossoverek 2021-ben Európában (20 százalékos növekedés mellett) 58 százalékot tettek ki a Ford teljes személyautó-értékesítéséből, a márka kölni EV-központjában készülő első, nagy sorozatban gyártott, tisztán elektromos hajtású modell egy ötüléses, egy töltéssel akár 500 kilométer megtételére is képes, közepes méretű crossover lesz. A második, tisztán EV, azaz elektromos hajtású Ford, egy sportos crossover lesz, ami szintén a kölni EV-központban készül, amelynek elektromosautó-termelése így hat év alatt 1,2 millió darabra növekszik. A kölni e-autó-gyártást várhatóan 2 milliárd dolláros beruházás alapozza meg, amely magában foglalja egy új akkumulátor-gyártó üzemegység felépítését is.

Az új modellstratégia részeként 2024-től a vállalat legkelendőbb európai személyautójából, a Pumából is készül elektromos változat a romániai Krajovában.

Az európai haszonjárműpiac éllovasaként a Ford négy új elektromos modellel is megjelenik az ikonikus Transit-családban: a vadonatúj, egytonnás Transit Custom áruszállító és a Tourneo Custom többcélú jármű 2023-tól, valamint a kisebb, új generációs Transit Courier áruszállító és a Tourneo Courier többcélú jármű 2024-től lesz kapható.

Érsek M. Zoltán