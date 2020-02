5G vita – A szövetségesek egymásnak feszültek

A magyar kormány évek óta jó kapcsolatot ápol nem csak a kínai vezetéssel, de a Huawei-el is. Varga Mihály pénzügyminiszter díszvendége volt a cég magyarországi piacnyitásának 10. évfordulóján. Később a kínai központba is ellátogatott. Most pedig ellenáll a washingtoni nyomásnak, nem zárja ki a Huawei-t az 5G-tenderből. A magyar kormány amúgy sem szeretné veszélyeztetni a kínai-magyar kapcsolatokat.