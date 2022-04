700 kilométeres hatótávolságú Tesla-rivális az amerikai Lucidtól

Újabb startup autógyártó, a Lucid is megpróbálkozik azzal, hogy a Tesla sikereit meglovagolva legújabb, több mint 700 kilométeres hatótávolságú modelljével eredményes versenyző legyen az elektromos autók világában.

A klímasemlegességet tűzte zászlajára a kaliforniai Newarkban, a Szilícium-völgy szívében működő Lucid Motors is, amely a luxusmobilitást szeretné csúcsra vinni. Ráadásul a cég nem csak autóban gondolkodik: stratégiája szerint termékeket és szolgáltatásokat is fejleszt az élményalapú, igény szerinti és fenntartható luxus új világához.

Ennek első platformja a Lucid Air prémium szedán volt. A már külsőre is luxusminőségűnek tűnő Lucid Air-ben semmin nem spóroltak: a hatalmas akkuk révén több mint 700 kilométer is lehet a hatótáv. Persze nyilván nem akkor, amikor a sofőr igénybe veszi az elviekben 1111 lóerős csúcsteljesítményt, gyakorta kihasználva, hogy az autó 2,5 másodperc alatt is felgyorsulhat százra.

A CNBC legújabb híre már arról szól, hogy a Lucid a Grand Touring Performance modellt is bejelentette, amelynek amerikai kiszállításai júniusban kezdődnek. A 1050 lóerős modell a Lucid elektromos Air szedánjának Dream Edition erőforrásával 179 ezer dolláros kezdőárral kerül forgalomba.

Már az Air szedán is sok tekintetben lenyűgözte a kritikusokat, amiben nagy szerepe volt a 1111 lóerős Dream Edition elképesztő teljesítményének. A bökkenő csak az volt, hogy a modellt nem volt könnyű beszerezni, mert a gyártását mindössze 520 járműre korlátozta a cég, és ezek a modellek szinte azonnal elkeltek, mielőtt a Lucid októberben megkezdte az első Airek kiszállítását arizonai gyárából. A Grand Touring Performance kapcsán – amelynek specifikációja majdnem megegyezik a Dream Editionével, és induló ára mindössze 10 ezer dollárral magasabb – a cég azt ígéri, hogy nem lesz ennyire korlátozott a gyártás.

Annak ellenére, hogy a Lucid jól mutatkozott be az elektromos autók luxus szegmensében, a cég még mindig a gyártás korai szakaszában van. A vállalat február végén közölte, hogy a szeptemberi gyártás megkezdése óta körülbelül 400 járművet gyártott, és körülbelül 25 ezer foglalás érkezett az Airre. Ugyanakkor a Lucid részvényei esnek, miután csökkentették a 2022-es elektromos járműgyártási előrejelzést. A cég most arra számít, hogy 2022-ben 12-14 ezer járművet szállít le, szemben a korábbi 20 ezres előrejelzéssel, mivel a globális ellátási lánc zavarai lelassították az Air gyártásának felfutását.

Peter Rawlinson, a Lucid vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat azért fordult a nagyobb teljesítményű modellek kifejlesztése felé, mert rájött, hogy még mindig jelentős kereslet van a négy számjegyű lóerővel rendelkező, hatótávnövelő Air iránt.

A cég saját maga fejleszti és gyártja az elektromos motorokat és az akkumulátorokat, ahelyett, hogy harmadik fél beszállítóktól venné át az alkatrészeket, mint a legtöbb nagy autógyártó. A Lucid fejlett vezetéstámogató rendszere, a DreamDrive Pro, szériafelszereltségként a teljesen autonóm vezetéshez szükséges hardverek nagy részével, többek között egy csúcstechnológiás lidar-szenzoros érzékelővel rendelkezik.

A Lucid szupergyors, 900 voltos töltőrendszere pedig azt teszi lehetővé, hogy a felhasználó a 350 kilowattos DC gyorstöltővel mindössze 21 perc alatt akár 480 kilométeres hatótávolságot érjen el.

Ám miközben az új Air a legtöbb tekintetben veri a legnagyobb teljesítményű Teslát, gyorsulásban nem. A Tesla Model S Plaid tavaly mutatkozott be 1020 lóerővel, az EPA által becsült 640 kilométeres hatótávolsággal, valamivel több mint 130 ezer dolláros indulóárral – és állítólag 1,99 másodperces nulláról 100-ra gyorsulással.

Érsek M. Zoltán