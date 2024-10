A ChatGPT kinyírja a keresőoptimalizálást?

A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek, mint például a ChatGPT, az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el, és mind a felhasználók, mind a vállalkozások számára új kihívásokat jelentenek. A ChatGPT jelenlegi, körülbelül 200 milliós felhasználói bázisa ugyan elenyésző a Google vagy a Google által bevezetett Gemini 4,3 milliárd felhasználójához képest – ami a Föld lakosságának közel fele –, azonban ez a szám rövid idő alatt nőtt ekkorára, ami komoly kérdéseket vet fel a vállalatok számára.

Az egyik legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy a nyelvi modellek, különösen a ChatGPT, milyen hatással lesznek a keresőoptimalizálásra (SEO) és a digitális marketing stratégiákra. Jelenleg a Google bevételeinek nagy része a PPC hirdetésekből származik, a cégek pedig a PPC kampányok mellett a keresőoptimalizálásra építik a jelenlétüket. Az algoritmusok és a kulcsszavak dominálták – és dominálják még jelenleg is – a tartalomstratégiákat, hiszen a jó helyezés a keresési találatok között növeli a láthatóságot és a kattintási arányokat. A nyelvi modellek megjelenése és térhódítása azonban új irányokat vázol fel.

Bliszkó Gábor, digitális marketing specialista szerint az elmúlt időszakban jelentős eltolódás figyelhető meg a felhasználói szokásokban.

„Mostanra kikristályosodott, hogy a nyelvi modelleket, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini, leginkább információszerzésre használják. Receptötleteket, divattippeket kérnek leginkább a felhasználók és általános kérdésekre keresik a választ, de a konkrét termék- vagy szolgáltatáskeresések esetében a nyelvi modellek egyelőre kevésbé hatékonyak” – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy habár egy egyszerű beszélgetés során már adnak termék vagy üzlet javaslatokat a nyelvi modellek, a Google keresőhirdetéseket ez egyelőre nem fogja befolyásolni, továbbra is érdemes a cégeknek erre hangsúlyt fektetni.

A ChatGPT 2025-re ráadásul saját keresőmotort is bevezet, ami újabb bizonytalansági tényezőt jelent. Most ugyanis még megjósolhatatlan, hogy ez a lépés hogyan befolyásolja majd a digitális marketing világát és az online keresési szokásokat.

„A vállalatok számára komoly kihívást jelent, hogy hogyan igazítsák marketing- és hirdetési stratégiáikat ezekhez a változásokhoz. A tartalmi SEO szerepe lassan háttérbe szorulhat, ami nagy változást hozhat a piacon” – magyarázta Bliszkó Gábor.

A szakértő szerint a SEO-zott tartalmak jelentősége egyre csökkenni fog, különösen azoké, amelyek inkább általános kérdéseket (a klasszikus „How to…” tartalmakat) céloznak meg. A nyelvi modellek elterjedésével ugyanis egyre több felhasználó választja majd az AI-alapú kereséseket, amelyek nem a hagyományos keresési eredményeket sorolják fel, hanem azonnali válaszokat kínálnak. „Ez a változás elkerülhetetlenül átrendezi majd az online piacot, és a cégeknek érdemes már most átgondolniuk a SEO stratégiájukat” – tanácsolja Bliszkó Gábor, a BeOnWeb marketing ügynökség ügyvezetője.

Hogyan reagáljanak a vállalkozások?

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatoknak nem érdemes a továbbiakban kizárólag a SEO-ra építeni a stratégiáikat. „Most van itt az ideje annak, hogy cégek más platformokra is hangsúlyt fektessenek, mint például a hírlevelek, közösségi média felületek és a videómegosztók, hogy több lábon álljanak.”

Bliszkó Gábor kiemelte, hogy a „hogyan készül” típusú tartalmak helyett érdemes a tranzakciós keresésekre, konkrét termékekre és szolgáltatásokra koncentrálni a Google keresőjében. „A felhasználók ma már egyre inkább a specifikusabb, konkrét termékekre vonatkozó kérdéseket teszik fel a Google-keresésekben, és erre kell a cégeknek is reagálniuk. Ahelyett, hogy a jövőben keresőoptimalizált cikkekkel próbálnák elérni a felhasználókat, inkább a termék- és szolgáltatásalapú tartalmakat kell előtérbe helyezniük” – tanácsolta a szakértő.

Noha jelenleg sok a bizonytalanság, a szakember azt tanácsolja, hogy a cégeknek érdemes figyelemmel kísérni a nyelvi modellek, a keresők fejlődését és a felhasználói szokásokat. Egyelőre ugyanis még azt sem lehet tudni, hogy lesznek-e és ha igen, hogyan jelennek majd meg a hirdetések a nyelvi modellekben. Vannak már AI beszélgetések, ahol már most is megjelennek termék vagy áruház ajánlások a nyelvi modell részéről, de ez még nem tekinthető hirdetésnek, és több kérdést is felvet a nyelvi modellel kapcsolatban. A kulcs azonban a változások követésében rejlik. „Fontos, hogy a vállalatok munkatársai is tisztában legyenek ezekkel a változásokkal. Érdemes buzdítani őket arra, hogy rendszeresen használják a nyelvi modelleket és a keresőket, és osszák meg a tapasztalataikat. Így a cégek is jobban tudnak alkalmazkodni az új trendekhez” – magyarázta a marketing specialista.

Bliszkó Gábor szerint a jövő ugyan bizonytalan, ám aki időben reagál, előnybe kerülhet. A cégeknek folyamatosan monitorozniuk kell a változásokat, és az eddigi keresőoptimalizálási stratégiáikat rugalmasan kell alakítaniuk, hogy lépést tartsanak a technológia gyors fejlődésével.