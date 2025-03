A dráguló benzin ellenére sem tenné le az autót a sofőrök többsége  

Az autósok 60 százalékát nem befolyásolja az üzemanyagok árának változása abban, hogy autóba üljenek, és jelentős részük egyáltalán nem tervez változtatni autózási szokásain 2025-ben – derül ki a Simple felmérésből.

Úgy tűnik, annyira hozzászoktak a dráguló üzemanyagárhoz az autósok, hogy egyre több sofőrre már nincs is hatással a változás. Míg két évvel ezelőtt a sofőrök 54 százalékát nem befolyásolta az üzemanyagok árának változása abban, hogy autóba üljenek, addig 2025-ben már 60 százalékuk nyilatkozott ugyanígy, a közel 11 ezer kérdőívkitöltő közül – a Simple appot használók körében.

A Simple adataiból az is látszik, hogy sokan (68 százalék) egyáltalán nem szándékoznak idén változtatni az autózási szokásaikon, míg a válaszadók 27,4 százaléka megpróbál kevesebbet autózni, és mindössze 1 százalék tenné le az autót és nézne más alternatíva után. A legkézenfekvőbb alternatíva a közösségi közlekedés, de a megkérdezettek majd ötöde minden körülmények között maradna az autónál, 30 százalékuk viszont inkább azt választaná, ha egy úticél elérése könnyebb és gyorsabb vele.

Sokan vannak azok, akik helyzettől függően választanak közlekedési eszközt: a kérdőívet kitöltő Simple-felhasználók fele attól teszi függővé, hogy felszáll-e a buszra, villamosra, vagy a saját autóját használja, hogy például mennyire jól megközelíthető az adott úti cél tömegközlekedési eszközökkel vagy, hogy mennyi idő áll rendelkezésére az utazáshoz.

A válaszadók háromnegyede saját autóval rendelkezik, majdnem fele pedig több személygépjárművet is birtokol. Akik rendszeresen autóznak, azok kétharmada 10 000 kilométernél többet autózik egy évben, 13 százalékuk 30 ezer kilométernél is többet éves szinten. A válaszadók elenyésző százaléka az, aki nem hagyományos autót használ: 70 százalékuk benzines, 35 százalékuk dízeles autót üzemeltet, míg csupán 5,5 százalékuknak van elektromos, 7,4 százaléknak öntöltő hibrid, 2,8 százaléknak tölthető hibrid autója, addig gázüzeművel csupán a válaszadók 1 százaléka közlekedik.

„A Simple appot használók között kiemelt szegmens az autósok tábora, hiszen több, nekik szóló szolgáltatásunk is van. Amellett, hogy az applikáció használatával gördülékenyen tudják fizetni közterületi parkolásuk díját, autópálya-matricát is vásárolhatnak, valamint autómentés biztosítást is köthetnek.” – fűzte hozzá Szabó Gergő, marketing és Simple termékfejlesztési vezető.