A Ford több mint őrzi piaci pozícióját Magyarországon

A Ford értékesítése mintegy 20 százalékkal esett vissza Magyarországon tavaly a koronavírus-járvány hatására, a márka mégis javítani tudta részesedését az új autók piacán, teherjárművei hagyományosan erős pozíciójának köszönhetően.

A Ford Magyarország szerdai online sajtótájékoztatóján ismertették: a márka 2020-ban 18 782 új személyautót és kisteherjárművet adott el Magyarországon, teljesítve a pandémia miatt módosított tervét, ezzel piaci részesedése 12,52 százalék lett.

Egy évvel korábban még 23 327 eladott autóról és 12 százalékos piaci részesedésről számoltak be. Az eladott darabszám 2019-ben 18 százalékkal bővült.

A Datahouse adatai szerint a magyarországi újautó-piacon 2020-ban 150 072 személyautó és kisteherjármű kelt el a 2019. évi 194 109 darab után, a piac 18,5 százalékkal zsugorodott.

Szabó Attila regionális igazgató a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy tavaly hirdette meg a gyártó a Go Electric stratégiát, amelynek keretében 14 részben vagy teljesen elektromos modellt vezettek be az európai piacra. Beszámolt arról, hogy a pandémia miatti gyárbezárások következményeként akár 25 százalékos visszaesésre is fel voltak készülve, azonban az alternatív hajtásláncú modelljeivel a márka alkalmazkodni tudott az új piaci elvárásokhoz.

A Ford különösen jól teljesít a kishaszonjármű szegmensben Magyarországon, a márka részesedése jelenleg már 31,95 százalékos az előző évi 24 százalék után, ezzel a legerősebb márka. De 14,6 százalékos részesedésével Európában is piacvezető.

A regionális igazgató megjegyezte, hogy jól teljesít a Ford a sportautók szegmensében is: tavaly eladott 265 autójával 40 százalékos a részesedése Magyarországon.

A járvány miatt nem volt szükség arra, hogy Ford márkakereskedés bezárjanak – közölte kérdésre a regionális igazgató.

Szabó Attila szerint az autópiac szereplői az idén már nem számítanak a tavalyihoz hasonló sokkokra, de a 2019. évi teljesítmény megismétlése még nem reális. Minden autógyártó kevesebb járművet bocsát ki – tette hozzá. Áremelkedésre ugyanakkor számítani kell, részint a károsanyag-kibocsátási normák teljesítése miatt, és a forint árfolyamának hektikus mozgása is negatívan befolyásolja az árakat.

Az idén tovább erősítenek a zöld szegmensben, és új szolgáltatások bevezetésére is koncentrálnak – jelezte.