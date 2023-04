A kriptopénz halott – állítja a nagybefektető

A kripto halott Amerikában – jelentette ki Chamath Palihapitiya technológiai befektető, aki két évvel ezelőtt azt mondta, hogy a bitcoin felváltotta az aranyat, és azt jósolta, hogy a digitális valuta ára 200 ezer dollárig fog emelkedni.

Palihapitiya a CNBC-nek adott interjúban a kripto bukását nagyrészt a szabályozóknak tulajdonította, akik sokkal agresszívebben üldözik a rossz szereplőket az iparágban.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság (Securities and Exchange Commission, SEC) elnöke, Gary Gensler korábban úgy nyilatkozott, hogy a kriptokereskedési platformoknak be kell tartaniuk a szigorú amerikai értékpapír-törvényeket. A törvényhozók előtt kérdésekre válaszolva Gensler a Silicon Valley Bank összeomlását is a kriptoiparral hozta összefüggésbe.

“Gensler még a bankválságot is a kriptóra fogta” – mondta Palihapitiya. “Az Egyesült Államok hatóságai határozottan a kriptóra szegezték a fegyvert” – tette hozzá.

A SEC ezt követően fokozta a kriptoiparra vonatkozó végrehajtást, és olyan cégekre és projektekre csapott le, amelyek a szabályozó szerint be nem jegyzett értékpapírokat értékesítettek.

Februárban az ügynökség olyan szabályokat javasolt, amelyek megváltoztatnák, hogy mely kriptocégek őrizhetik az ügyfelek vagyonát. Márciusban a SEC a Coinbase kriptotőzsdét Wells értesítéssel – ami általában a vádemelés előtti utolsó lépések egyike – figyelmeztette, miután az amerikai értékpapírjog lehetséges megsértését állapította meg. A múlt héten pedig a SEC a Bittrex kriptoeszköz-kereskedelmi platformot és annak volt vezérigazgatóját vádolta meg be nem jegyzett tőzsde működtetésével.

A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong a CNBC-nek elmondta, hogy cége egy évekig tartó bírósági csatára készül a bizottsággal, és azt is fontolgatja, hogy az Egyesült Államokon kívülre költözik, ha nem kap jobb szabályozási tisztánlátást. Eközben a Bittrex már bejelentette, hogy kifejezetten a “folyamatos szabályozási bizonytalanság” miatt felszámolja amerikai tevékenységét.

“Valószínűleg ők voltak azok, akik a leginkább fenyegették a berendezkedést” – mondta Palihapitiya a kriptotársaságokra utalva. “És ők voltak azok, akik jobban feszegették a határokat, mint a startup-gazdaság bármely más ágazata. Most viszont megfizetik ennek az árát” – emelte ki.

A bitcoin, a legnagyobb kriptopénz 2021 novemberében érte el a 69 ezer dollár körüli rekordot, amikor a Federal Reserve irányadó kamatlába nulla közelében volt, és a befektetők nem számoltak kockázatokkal. Ám a piac tavaly gyorsan megváltozott, amikor a Fed folyamatosan emelni kezdte a kamatokat az infláció elleni küzdelem érdekében.

Palihapitiya 2021 elején azt jósolta, hogy a bitcoin az akkori 39 ezer dollárról 100 ezer dollárra, majd akár 200 ezer dollárra is emelkedhet. Később, 2021-ben, közvetlenül a csúcs előtt azt mondta, hogy a bitcoin “gyakorlatilag felváltotta az aranyat“.

A bitcoinnal jelenleg valamivel 27 300 dollár felett kereskednek, ami 60%-os csökkenés az eddigi csúcshoz képest.