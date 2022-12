A német lakások takaréklángon vannak

Az energiaköltségek gyorsan emelkednek, és ez tükröződik a németországi fűtési szokásokban is: egy felmérés szerint a németek tíz százaléka még nem kapcsolta be a fűtést. A többiek is gyakran csak takaréklángon fűtenek.

A Spiegel beszámolója szerint Németország-szerte sokan aggódnak a következő gázszámla miatt, mivel hatalmas többletköltségekkel kell számolni. Egy felmérés szerint ez a fogyasztók viselkedésében is tetten érhető, ugyanis minden tizedik német még nem fűtötte be otthonát a késő őszi, részben téli hőmérséklet ellenére. Ez derült ki a YouGov közvélemény-kutató intézet által a dpa hírügynökség megbízásából készített reprezentatív felmérésből.

A túlnyomó többség (90 százalék) viszont november végéig már használta a kályhát vagy a fűtőberendezést, de érezhetően változtatott fűtési magatartásán: a felmérés szerint 68 százalékuk kevesebbet fűt ebben a szezonban, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Saját bevallásuk szerint mintegy felük lényegesen kevesebbet fűt.

Sok fűtési rendszer fosszilis tüzelőanyaggal, például olajjal vagy gázzal működik, ami szennyezi a környezetet. Ez azonban nem tűnik döntő érvnek azon válaszadók számára, akik azt mondták, hogy pénzt akarnak megtakarítani. Az eredmények szerint mindössze hat százalékuk szeretné kevesebb fűtéssel védeni az éghajlatot.

Ezzel szemben több mint minden második (56 százalék) elutasítja ezt, hogy pénzt takarítson meg. 20 százalékuk a magasabb külső hőmérséklet miatt kevesebbet fűt, 15 százalékuk pedig a fűtés csökkentésével szeretne hozzájárulni az ellátás biztonságához.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy sok fogyasztó követi a német kormány energiatakarékosságra vonatkozó felhívását. A megemelkedett árak és a közelgő gázhiány miatt a kormány a szobahőmérséklet csökkentését vagy víztakarékos zuhanyfejek használatát javasolja.

A gázárak idén sok szolgáltatónál megduplázódtak vagy akár megháromszorozódtak. Mindazonáltal a válaszadók többsége (78 százalék) maradt a tavalyi fűtési rendszer mellett. Hét százalékuk mondta csak, hogy ezen a télen inkább a kályhával vagy a kandallóval, mint a beépített fűtési rendszerrel szeretné melegen tartani a lakást vagy a házat. Kettőből egy azért teszi ezt, mert olcsóbb.

A felhasznált adatok a YouGov közvélemény-kutató intézet által a dpa hírügynökség megbízásából végzett reprezentatív felmérésen alapulnak. A felmérésben 2022. november 29. és 30. között Németország-szerte 2040 ember vett részt.