A Trump elleni pert is az összeomlott kriptodőzsde-ügy új bírója viszi

Sorban jelentik be a bankok az állami kamattámogatással elérhető babaváró hitel és otthonfelújítási kölcsön értékesítésének a felfüggesztését. A legtöbbjüknél ez már meg is történt, néhány banknál azonban még be lehet adni az igénylést, ha sietünk – írja a Bank360.hu.