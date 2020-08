Air France: biztonságosan, zöldszemlélettel, ambiciózusan

Igaz, a Covid-járvány átmenetileg padlóra küldte a légiipart, de az Air France már újjászervezte hálózatát, és ismét üzemelteti magyarországi járatait is – fejtette ki Kiss Ildikó, az Air France–KLM magyarországi vezetője.

„Az Air France, a hagyományos légitársaságok közül az első között, június elején indította újra budapesti járatait. Heti négy járattal indultunk, július végére pedig heti tízszer érkezett Air France-gép Budapestre. Augusztus közepétől pedig már napi két Air France-járat biztosítja a Franciaország és Magyarország közötti légi összeköttetést” – elemez Kiss Ildikó. Hozzátéve: az Air France-nál mintegy 170 desztináció lesz elérhető szeptembertől.

Miközben a válság hatásainak ellensúlyozására, más légitársaságokhoz hasonlóan, az Air France is kapott állami segítséget, a szakember hangsúlyozza: nem ajándékról, hanem hitelről van szó, amit vissza kell fizetni, ráadásul az Air France komoly költséghatékonysági és környezettudatossági kötelezettségeket vállalt cserébe. Utóbbi eddig sem állt távol a légitársaságtól, hiszen az Air France–KLM csoport az elmúlt 15 évben mindig szerepelt a Dow Jones Fenntarthatósági Index top 3 helyezést elért légitársaságai között mint legfenntarthatóbb légitársaság. Ami a konkrét vállalásokat illeti: a 2005-ös szinthez képest 2030-ra felére csökkenti szén-dioxid-kibocsátását az Air France–KLM csoport.

„Ebben kulcsszerepe lesz a bioüzemanyagoknak, amelyek használatában élen jár az Air France–KLM csoport. Sőt, már nem is az úgynevezett első generációs, hanem a második generációs bioüzemanyagot használjuk, amelyet kizárólag újrahasznosított összetevők alkotnak. De sok más módszert is bevetünk a környezeti terhelés csökkentése érdekében. Idetartozik a géppark modernizációja is, mert minél modernebbek a repülők, annál kedvezőbb az üzemanyag-használat. És akadnak egészen aprónak tűnő lépések is, például az, hogyan mossuk le a repülőgépeket. Még arra is figyelünk, hogy ehhez minél kevesebb vizet használjunk, és a lehető legkörnyezetkímélőbb mosószert. A repülőgépeken az üzemanyag-fogyasztás mérséklése érdekében igyekszünk minden lehetőséget megragadni a súlycsökkentésre. Már olyan részletekre is ügyelünk, hogy ne szállítsuk feleslegesen azokat a print újságokat, amelyeknek van elektronikus változatuk is. Meglehet, egy gépen csak néhány kilogrammról van szó, de ez is számít. Ahogy az is, hogy a személyzet elhasznált egyenruháit is újrahasznosítjuk, szőnyeget varrunk azokból a business osztályra.”

Kiss Ildikó szerint ugyan hosszú időbe telik, amíg a légi közlekedés ismét magára talál, de az Air France töretlenül hisz a magyar piacban, miközben minden erőfeszítést megtesz azért, hogy utasai a járványhelyzetben is maximális biztonságban utazhassanak a két ország között.

