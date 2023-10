Károlyi László: a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara katalizátor szerepet tölt be

Miközben a technológiai fejlődés, a digitális transzformáció és a fenntarthatóság fókuszba kerülése új irányt ad a gazdaság fejlődésének az emberi és szakmai kapcsolatok szerepe továbbra is meghatározó az üzleti életben és a kétoldalú kapcsolatokban – vallja Károlyi László a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (CCI France Hongrie) újabb három megválasztott elnöke, a Legrand Zrt. vezérigazgatója.

„Az MFKI a magyar üzleti élet megbecsült szereplőjeként már több, mint három évtizede katalizátora a francia-magyar üzletfejlesztésnek. Mindez egy olyan kihívásos időszakban is folytatódott, amikor a korábban sosem látott nehézségek a Covid, majd az ukrajnai háború és a következményeként meglódult infláció, valamint az energiaáremelkedés tette próbára a gazdasági élet szereplőinek ellenállóképességét. A kamara ebben a helyzetben kiemelten fontosnak tartja, hogy a legfrissebb üzleti információkat, előrejelzéseket, a hagyományos online csatornák mellett a személyes találkozásokat, megbeszéléseket is elősegítő üzleti eseményeken is megossza a tagjaival” – magyarázza a 2020-as első megválasztását követően ismét elnöknek választott Károlyi László.

Szavai szerint ezt szolgálják azok a 2021-ben elindított Hot Topik elnevezésű üzleti rendezvények, ahol a tagvállalatok javaslatai alapján, az adott üzleti évben legfontosabbnak tartott aktuális, a cégeket leginkább kihívások elé állító témákat – mint amilyen a home office, vagy az energiaárak – veszik górcső alá. Úgy, hogy az alkalmanként kétórás üzleti fórumon mindig egy kormányzati és egy szakértő véleményét ütköztetik, miközben a közönség soraiból érkező kérdésekre is válaszolnak, hogy a résztvevők az ott elhangzottakból tudjanak informálódni és inspirálódni. A tagság reakciója abszolút pozitív, mert a Hot Topik lett a Kamara leglátogatottabb eseménysorozata.

„A rendezvénysorozat más módon is új impulzust is hozott a kamara életébe. A visszajelzések alapján ugyanis olyan szakmai bizottságokat hozunk létre, amelyek a tagvállalataink többségét érintő témákban fognak olyan részletes javaslatokat, tanácsokat kidolgozni amelyek a mai, rendkívül bizonytalan, számtalan új törvényváltozással terhelt időszakban segíthetnek az eligazodásban. Ha pedig a tagjaink ezt szükségesnek érzik, még a törvényelőkészítő szakaszban olyan javaslatokat is kidolgoznak, amelyeket aztán párbeszédet kezdeményezve, a törvényalkotókhoz is eljuttatunk.”

Károlyi László kifejtette: elnökként az a célja, hogy amikor a Magyar-Francia kamaráról esik szó, az üzleti élet szereplői rögtön tudják, hogy a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok meghatározó előmozdítójáról van szó. A Kamara az elmúlt időszakban ezért úgy finomította a stratégiai céljait, hogy miközben természetszerűleg képviseli és támogatja a Magyarországon tevékenykedő, vagy a magyar piacra lépő francia vállalatokat, emellett a kétoldalú kapcsolatokat erősítve, azoknak a magyar cégeknek is támogatást kíván nyújtani, akik a francia piacra szeretnének belépni és ott érvényesülni. A szervezet emellett folytatja a Károlyi László első elnöki időszaka alatt megkezdett együttműködést a HIPA-val (Nemzeti Befektetési Ügynökség) és a HEPA-val (HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Magyarországon tevékenykedő vegyeskamarákkal is.

A szervezet elnökeként Károlyi László hozzátette: a kamara súlyának erősítéséhez jó alapot ad az,hogy miközben Franciaország Európa egyik meghatározó gazdasága és a negyedik legnagyobb befektető Magyarországon, a Franciaország és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom 2022- ben meghaladta a 10 milliárd eurót. Ami olyan számottevő potenciált jelent, ami meggyőződése szerint bőven tartogat még fejlesztési lehetőségeket a két ország gazdasága és cégei számára.

Érsek M. Zoltán