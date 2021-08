Államháztartás. 1800 milliárd fölé nőtt a deficit

Az év első hét hónapjában az államháztartás központi alrendszerének hiánya 1803,7 milliárd forintot ért el – közölte a Pénzügyminisztérium.

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 1620,9 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 221,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 39,1 milliárd forintos többletet értek el.

Az előző év első hét hónapjában a központi alrendszer hiánya 2165,0 milliárd forintot tett ki – idézték fel.

A PM kiemelte: a kormány továbbra is kiemelt feladatának tartja az újabb munkahelyek létrehozását, valamint a beruházások ösztönzését, a családok támogatását. Ezért a gazdaság újraindítása érdekében a támogató költségvetési politikát idén is folytatni szükséges. A már megindult növekedés további serkentése hozzájárul ahhoz is, hogy idén 5,5 százalékos gazdasági növekedést érhessünk el. A meghozott döntések komoly forrásokat hagynak a gazdaság szereplőinél, így a költségvetés 1803,7 milliárd forintos hiánnyal zárt július végén.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei vonatkozásában kiemelték:

2021 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest magasabban teljesültek a társasági adóból, az általános forgalmi adóból, a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból származó bevételek.

Hangsúlyozták azt is, hogy a bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány gazdasági hatása és az ezzel kapcsolatosan bevezetett munkaadói kedvezmények, a szociális hozzájárulási adó 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökkentése, valamint a magasabb bérkiáramlás, az átlagkereset növekedése is.

A kiadások közül jelentősek többek között a közúti fejlesztésekre (172,9 milliárd forint), a közlekedési ágazati programokra (123,1 milliárd forint), vagy a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra (91,8 milliárd forint) fordított források – írták.

Az előző hónapban, júniusban az államháztartás központi alrendszere 392,0 milliárd forintos hiánnyal zárt, az első hat hónapban pedig a deficit elérte az 1704,5 milliárd forintot, az idei évre előirányzott 2287,7 milliárd forint 74,5 százalékát.