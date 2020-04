Állami bértámogatások – az igénylés részletei

A koronavírus-járvány természetesen Székelyföld szívében, Székelyudvarhelyen is érezteti hatását, ahol a húsvét is más így, mint a megszokott. Jakab Attila, Székelyudvarhely smart city projektjéért felelős városmenedzsere hozzátette: a járványhelyzet ugyanakkor értelmet ad azoknak az okos város, vagyis a smart city megoldásoknak, amelyek révén hosszútávon is javulhat a város polgárainak életminősége.