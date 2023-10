Alstom en Hongrie

Alstom est présent avec succès en Hongrie depuis plus de 20 ans. En janvier 2021, il a intégré à son portefeuille l’usine de Mátranovák, établie de longue date et spécialisée dans la production de châssis de bogies.

Alstom, dont les racines sont françaises, s’engage à contribuer à un avenir à faible émission de carbone en développant et en soutenant des solutions de transport innovantes et durables que les gens veulent utiliser. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros ou de tramways, de systèmes clés en main, de services, d’équipements de sécurité ou de mobilité numérique, Alstom offre le plus vaste portefeuille de l’industrie. L’entreprise est également pionnière dans un certain nombre de solutions de mobilité durable : le Coradia iLint™, premier train au monde fonctionnant uniquement à l’hydrogène, illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise à concevoir et à fournir des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.

L’entreprise, présente en Hongrie depuis plus de 20 ans, est l’un des plus grands fournisseurs de rames de métro du pays, ayant construit 50 % des rames des lignes 2 et 4 du métro de Budapest, cette dernière étant le premier métro sans conducteur d’Europe centrale et orientale. En janvier 2021, Alstom a intégré son usine de longue date à Mátranovák, spécialisée dans la production de châssis de bogies et employant près de 650 personnes, ce qui en fait l’un des plus gros employeurs du comté de Nógrád. Grâce à des investissements et à un développement continus, Alstom a étendu ses activités en Hongrie en 2022 avec la production du premier train de passagers à hydrogène au monde, le châssis de bogie Coradia iLint, qui a été lancé l’année dernière grâce à un investissement de 1,3 milliard de HUF à Mátranovák.

Le concept “Made in Mátranovák” est désormais une garantie de la haute qualité des composants produits ici, ce qui montre que l’usine est très performante et qu’elle a rejoint avec succès le réseau européen de l’entreprise, où elle forme également des soudeurs et des maîtres serruriers dans le cadre de cours de formation accrédités. En novembre 2022, la chambre de commerce et d’industrie du comté de Nógrád a décerné à l’entreprise le prix “Économie du pays de Palóc”. Ce prix récompense les réalisations de l’entreprise, son soutien au développement économique de la région et son approche tournée vers l’avenir.

En outre, l’entreprise est présente dans l’industrie ferroviaire hongroise avec 27 locomotives Traxx™, et grâce à son expertise dans les solutions ERTMS embarquées, l’équipement ETCS embarqué d’Alstom a été installé sur 59 trains de MÁV-Start, permettant aux trains de circuler à des vitesses allant jusqu’à 160 km/h, augmentant ainsi la sécurité et l’efficacité des opérations.

Gáspár Balázs, PDG de l’entreprise, est conseiller du commerce extérieur de la France depuis 2022 et membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise depuis 2023.