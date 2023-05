Apple-társalapító: a mesterséges intelligencia a rosszfiúknak segít a hírhamisításban

Évről évre egyre több robot és drón található a Trust Summit konferencián, ahová idén is a Bastion Group hozta el a legújabb innovációkat. A biztonsági és fertőtlenítő robotok mellett megjelentek a robotkutyák is, amelyek hatalmas sikert arattak, de nagyon népszerű volt a permetező drón és a szelfi robot is egy másik kiállító jóvoltából. A konferencia másik fő témája a mesterséges intelligencia volt, amelyről pódium beszélgetést is tartottak, ebben Hajós István biztonsági és robotika szakértő is részt vett.