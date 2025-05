Az agrárszakképzésben is kulcsfontosságú az innováció

A mezőgazdaság, az élelmiszeripar ma már elképzelhetetlen az innováció, a fejlesztések, a digitalizáció és a modern tudomány vívmányai nélkül. A kormány jelentős forrásokkal támogatja a szaktudás átadását, hogy a szakképzésben versenyképes ismeretekhez juthassanak a diákok – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztéseinek pénteki átadóján.

Hubai Imre kiemelte, hogy a most átadott eszközök – köztük egy modern mezőgazdasági vontató, egy kisbusz, valamint a pék- és cukrász tanműhely – jelentős mértékben hozzájárulnak az intézmény gyakorlatorientált képzésének megerősítéséhez. Az új gépek és eszközök lehetővé teszik a diákok számára, hogy a legkorszerűbb technológiákon keresztül sajátítsák el a szakmájukhoz szükséges ismereteket. Ez hosszú távon is segíti az érvényesülést, hiszen „a holnap kihívásainak nem lehet megfelelni a tegnap tudásával”. A tanműhely nemcsak a szakmai alapokat nyújtja, hanem értéket is közvetít: a saját kézzel készített kenyér és sütemények által a tanulók megtapasztalhatják a munkájuk hasznosságát.



Az államtitkár szerint egy oktatási intézmény fejlesztése mindig a jövő és a tudásátadás üzenetét hordozza, ezért is járult hozzá a kormány a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 980 millió forintos támogatással az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tíz különböző fejlesztéséhez. Az intézményben zajló szakképzés ma már nemcsak gyors elhelyezkedést biztosít, hanem megalapozza a felsőoktatásba való továbblépés lehetőségét is. Az adatok szerint egyre több fiatal választja ezt az irányt, így a szakképzés valódi perspektívát nyújt.

(Agrárminisztérium)