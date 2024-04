Az egyik futárcéggel erősít a másik

Az akvizíció révén a SAMEDAY magyarországi házhozszállítási infrastruktúrája 60 százalékkal bővülhet a Sprinter tulajdonában lévő több mint 450 kézbesítési pont átvételével. A felvásárlást jelenleg a hatóságok vizsgálják. Ha a felek megkapják a jóváhagyást, az ügylet lezárultát követően egy 6000 átvételi pontból álló régiós out-of-home átvételi hálózat jöhet létre a magyar, román és bolgár piacokon.

A régió kézbesítési infrastruktúrájának bővítésére irányuló átfogó stratégiájának részeként a SAMEDAY bejelentette a magyarországi Sprinter futárszolgálat felvásárlásának szándékát, amelyet jelenleg a hatóság vizsgál. Az akvizíció megvalósulását követően a SAMEDAY magyarországi otthonon kívüli átvételi (out-of-home) infrastruktúrája 60 százalékkal bővülhet a Sprinter több mint 450 hazai átvételi pontjával, valamint a futárcég házhoz szállítási kapacitásai is az új tulajdonos működését erősítik majd.

A hazánkban jól ismert Sprinter expressz kézbesítő cég több mint 25 éve van jelen Magyarországon. A vállalathoz tartozik például az úttörőnek számító átvételi ponthálózat, a Pick Pack Pont brand és a több évtizedes múlttal rendelkező Sprinter futárszolgálat. Jelentős számú helyi és multinacionális webáruházat szolgál ki, továbbá határon átnyúló kiszállítási szolgáltatásokat is üzemeltet Romániában és más országokban egyaránt. A SAMEDAY out-of-home átvételipont-hálózata Magyarországon 2024 végére mintegy 2200 easybox csomagautomatából és hagyományos átvevőpontból áll majd össze, lefedve Magyarország összes nagyvárosát és régióját. A megnövelt logisztikai kapacitások várhatóan a következő hónapokban válnak elérhetővé a webáruházak számára.

A Sprinter ügyfelei továbbra is igénybe vehetik a korábban megszokott szolgáltatásokat. Emellett új szolgáltatásokhoz és az e-kereskedelemhez jól alkalmazkodó technológiai infrastruktúrához is hozzáférhetnek majd az akvizíció megvalósulását követően. A Sprinter alkalmazottai és az alvállalkozói is folytathatják tevékenységüket, és a tranzakció lezárását követően a SAMEDAY ambiciózus fejlesztési terveit figyelembe véve további növekedési lehetőségekhez juthatnak.

A vállalat felvásárlásával a több évtizedes, jelentős helyi piacismeret és szolgáltatási kultúra egyesül egy dinamikusan fejlődő, korszerű regionális CEP piaci technológiai és futárszolgáltatóval, így új, versenyképes választási lehetőség jön létre a magyar és multinacionális online kis- és nagykereskedelmi vállalkozások számára.

“Egy egységes, határok nélkül működő szállítási területet építünk ki, amely növeli a vásárlói élményt és csökkenti a szállítási költségeket a romániai, magyarországi és bulgáriai online áruházak számára. Ambiciózus tervünk, hogy idén elérjük a 8500 kézbesítési pontot a régióban, és a Sprinter infrastruktúrájának és szolgáltatási kapacitásának megszerzése egy fontos lépés ebbe az irányba. Tovább gyorsítjuk a terjeszkedést az easyboxok és a hagyományos átvételi pontok számának növelésével, valamint új shop-in-shop rendszerek bevezetésével. Ezek az intézkedések támogatni fogják az online kereskedelem további fejlődését a régióban” – nyilatkozta Lucian Baltaru, a SAMEDAY Group vezérigazgatója.

Az előző év azonos időszakához képest az elmúlt 1 évben a SAMEDAY 115 százalékos növekedést tapasztalt a határokon átnyúló szállítási szolgáltatásokat igénybe vevő online boltok számában. A régióban az elmúlt évben összesen 95 millió csomagot kézbesített a SAMEDAY, amely az első olyan romániai cég, amely a határon átívelő kiszállítási tevékenységet indított, immár negyedik éve van jelen Magyarországon, és második éve Bulgáriában.

A SAMEDAY cégcsoport által 2024-re előirányzott teljes beruházás több mint 60 millió eurót tesz ki, amelyből 30 millió eurót a regionális otthonon kívüli átvevőhálózat bővítésére, a másik felét pedig technológiai fejlesztésekre, valamint a kapacitás és a feldolgozási és kézbesítési sebesség optimalizálására fordítanak.

A SAMEDAY-ről

A SAMEDAY az utóbbi évek leglátványosabb növekedését produkáló regionális futárszolgálata, mely 17 évnyi tapasztalattal rendelkezik. Magyarországon 2020 óta van jelen, közel 400 alkalmazottal és partnerrel a hazai piacon. Magyarországon több mint 700, régiós szinten 5000-nél is több easybox automatát üzemeltet. A szervezet a régió három országában, Romániában, Bulgáriában és Magyarországon aktív jelenleg. A SAMEDAY, mint a régió legtöbb csomagautomatáját üzemeltető vállalatcsoport azt a célt tűzte zászlajára, hogy megreformálja a képet, ami az online vásárlók fejében él a kiszállítással kapcsolatban.

További információért látogasson el a https://sameday.hu/ oldalra, vagy lépjen velük kapcsolatba a SAMEDAY Magyarország LinkedIn oldalán https://www.linkedin.com/company/samedayhu/.