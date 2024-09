Bécs ad otthont a világ első villamos-világbajnokságának

A villamos Európa-bajnokság története 2012-ben kezdődött Drezdában, és azóta emberek ezreit inspirálja. Az évente megrendezett versenyen európai villamosvezetők mérik össze tudásukat különböző kategóriákban, mint például a precíziós vezetés és a villamosbowling. Bécs már 2015-ben is házigazdája volt az eseménynek, és most, tíz év elteltével, 2025-ben ismét visszatér az osztrák fővárosba, ezúttal még szélesebb nemzetközi részvétellel.

De mit is takar egy villamos-világbajnokság? A versenyzők kétfős csapatokban indulnak, és különböző szakágakban mérik össze ügyességüket, amelyek lefedik a villamosvezetés teljes spektrumát: a precíz irányítást, az ügyességi próbákat és a vészfékezést. Az egyik legnépszerűbb versenyszám az ún. “Bim Bowling”, ahol a villamos segítségével egy nagy golyót kell gurítani a kihelyezett bábuk felé. Ez a szórakoztató versenyszám 2025-ben is visszatér. „Hihetetlen büszkeséggel tölt el kollégáink teljesítménye, nemcsak a versenyeken, de a mindennapi munkájuk során is, amikor Bécs utcáin biztonságosan és pontosan szállítják utasainkat, akár napfelkelte előtt, akár késő estig, bármilyen időjárási körülmények között,” mondta Alexandra Reinagl, a Wiener Linien ügyvezető igazgatója.

A közlekedési dolgozók, köztük a villamosvezetők munkája sokszor észrevétlen marad, pedig nélkülözhetetlen szerepet játszanak egy város működésében. A tömegközlekedés a modern városok egyik legfőbb mozgatórugója, és gyakran háttérbe szorul az a szakértelem és elkötelezettség, amely ezt a rendszert életben tartja. Bécset már többször is a világ legélhetőbb városának választották, amelyben jelentős szerepet játszik a kiváló közlekedési infrastruktúra. Az ilyen versenyek remek alkalmat teremtenek arra, hogy a felhívják a figyelmet a tömegközlekedés fontosságára.

Bár az első villamos-világbajnokság hivatalos meghívója 2025 januárjáig még várat magára, de már most nagy az érdeklődés Dél-Amerikából, Délkelet-Ázsiából és Afrikából is – erről Bécs főpolgármestere, Michael Ludwig is beszámolt. A versenyen 25 csapat fogja magát megmérettetni, és a házigazda, jelen esetben Bécs közlekedési vállalata a Wiener Linien, biztosítja a bajnokság során használt villamosokat.