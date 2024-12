Beelőzték a multikat: Ezrével készülnek a dubaji csokik Nagykanizsán

Fejlesztések is történtek és új munkatársak felvételére is szükség volt, hogy a szakácsolimpián bronzérmes Jakabfi Dávid nagykanizsai műhelyében ki tudják szolgálni a vevőket a dubai csokoládéval. Az arab desszert annyira keresetté vált, hogy már a bejglinél is népszerűbb karácsony előtt, s előjegyzéssel lehet csak hozzájutni, legkorábban januári szállítással. Egyetlen kivétel van: egy decemberi jótékonysági eseményen még kétezer darabot kínálnak, a befolyt összeg egy részéből daganatos gyerekeket támogatva.

Tejcsokoládé burokban ropogós kadayif tészta, pisztáciakrém és tahini, azaz szezámpaszta, különleges ízvilággal és izgalmas textúrákkal. Ez a dubai csokoládé, mely közel-keleti konyha egyik híres desszertjét, a vékony, cérnametélszerű tésztát, a szirupos knafeh-t ötvözi a csokoládéval. Néhány hete robbant be hazánkba és mára hihetetlen módon keresett lett, olyannyira, hogy a karácsony hagyományos süteményét, a bejglit is leszorította a képzeletbeli dobogóról.

Jakabfi Dávid patissier eredeti alapanyagokból, gazdag pisztáciás töltelékkel készíti az arab ínyencséget, a vásárlók és több csokoládébolt kérésének eleget téve.

7 új alkalmazottal, ezresével készülnek a dubaji csokik

A modern cukrászat egyik kiemelkedő alakjának műhelyében komoly fejlesztéseket kellett végrehajtani rövid időn belül, hogy felkészüljenek a csokoládégyártásra és eleget tudjanak annak a hatalmas keresletnek, mellyel lekörözték a magyar multikat is. Csokoládétemperáló gépet szereztek be, újabb hűtőkamrát építettek a megnövekedett gyártási kapacitás miatt. Szó szerint elkapkodják a vásárlók a folyamatosan készülő dubai csokoládét és a prémium csokoládéboltok is sorban állnak a finomságért. Hogy az igényeket ki tudják elégíteni, már két műszakban dolgoznak, s a munkatársak létszáma jóval megduplázódott: az eddigi öt fő helyett már tizenketten dolgoznak.

“Eddig ötezer darabot gyártottunk és további ötezer darab készül még. Egyébként igény lenne még ennél is többre, de ez az a kapacitás, amelyet még biztosítani tudunk. Már hét partnerrel dolgozunk együtt, akik folyamatosan rendelik és sok celeb is várja tőlünk a csokikat” – engedett bepillantást az intenzív munkába Jakabfi Dávid.

Országszerte árulják a nagykanizsai műhelyben készült dubai csokit, amely hihetetlenül kelendő mindenhol. Jakabfi Dávid az érdeklődések alapján úgy kalkulált, hogy ha 20 ezer darab dubait csokoládét készítenének, azt is el tudnánk adni. Mivel a nemzetközi szinten is neves desszertséf számára a minőség a legfőbb szempont és kapacitásait is maximálisan kihasználja, így dubai csokoládéjához már csak várólistára feliratkozva lehet hozzájutni, legkorábban január közepe utáni szállítással.

Édes jótékonyság

Karácsony előtt azonban lesz még egyetlen különleges alkalom arra, hogy aki nagyon szeretné ezt a desszertet magának vagy szeretteinek, karitatív szándékkal ötvözve is megvásárolhatja. Különleges ünnepi alkalomra várnak mindenkit december 21-én Nagykanizsán, a JD Cukrászdában, ahol reggel 9 órától lehetőség lesz vásárolni a híres JD-féle dubai csokikból, tejcsokis és fehércsokis változatban és bonbon formájában is, a kétezer darabos készlet erejéig, valamint macaront is lehet vásárolni. A vásárlók nem csak az népszerű arab édességnek örülhetnek, hanem segítséget is nyújthatnak, hiszen Jakabfi Dávid a bevétel egy részét az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány javára ajánlja fel.

Egzotikus ízek – nyitottak vagyunk a világ finomságaira

A dubai csoki rendkívüli népszerűsége egyébként sok cukrászt is meglepett, többen tiltakoztak is, hogy a hagyományos ízeket letarolja ez az egzotikus desszert. Jakabfi Dávid ezzel kapcsolatban emlékeztetett: a francia macaron, az olasz karácsonyi Panettone, az amerikai sajttorta is már közkedvelt desszert, de a tradicionális Rákóczi túrós és a Somlói galuska is ugyanúgy keresett.

A dubai csoki pedig tovább finomodik, hiszen Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászdájában dubaji csoki ízesítésű tortát és süteményt is készít, márciustól pedig gombócba simulva, fagylaltként is meg lehet kóstolni.

Mindezek mellett a nemzetközi hírű desszertséf azt is fontosnak tartja, hogy tudását, szakmai fortélyait átadja az érdeklődőknek, szakmabelieknek, hiszen tanfolyamokat, workshopokat tart különböző desszerttémákban, s a szintén Zala vármegyei kisvárosban, a szakképzést és technikumi képzést nyújtó Keszthelyi VSZK- pedig a leendő szakembereket avatja bele a cukrászat rejtelmeibe.