Boeing, a szárnyaszegett óriás

A 737 Max repülési tilalmát a Boeing 18 milliárd dollárja bánja. A számla az évtizedekig piacvezető konszernt, a befektetőket és az elemzőket is sokkolta.

A repülési tilalom egyre hosszabbá válásával izgatottan várták a befektetők és az elemzők a Boeing konszern számait. Január végén kiderült, hogy 2019-ben 18 milliárd dollárt bukott a Max-on az évtizedekig piacvezető amerikai konszern.

Csak rossz hírek vannak

Az új elnök, David Calhoum nyíltan beszélt: a cég legeladottabb gépe körüli botrány megtépázta a Boeing hírnevét és olyan anyagi kárt okoztak, amelyeket csak sok év alatt tudnak kiheverni. Beismert, hogy a Max-nak nincs jövője. Viszont egy új modell kifejlesztése 8-10 évig tart és 15-20 milliárd dollárba kerül.

A 737 Max 2019. márciusa óta nem repülhet. A nemzetközi légügyi hatóságok két gép lezuhanása után döntöttek a kényszerpihenőről. A Lion Air és a Ethiopian 346 emberéletet követelő tragédiákat alapvetően a modell meghibásodott szoftvere okozta. A Boeingnél gőzerővel dolgoznak a kijavításán. Az új vezérkar azzal számol, hogy 2020 nyárától ismét felemelkedhetnek a Max-ok.

A légitársaságok azonban nem tudják egyik napról a másikra üzembe állítani a gépieket. Így – a sokak által optimistának tartott – nyári újraindulás esetén is két főszezont kell átvészelniük a gépek nélkül. Ezzel 2020-ban ezer repülő hiányozik majd az égboltról. Maradnak tehát a tavaly mindennapossá vált késések és járattörlések.

A Boeing 9 milliárd dollárt már kiadott a Max-al összefüggésben. Még 8 milliárddal számolnak a további kártérítésre és a termelés költséges újraindítása miatt. Több mindentől függ, hogy megússzák-e ennyivel. A legnagyobb kérdés, hogy sikerül-e a Boeing tervei szerint megállapodni a légitársaságokkal a kártérítésekről, és hogy az amerikai légügyi hatóság valóban kiadja-e nyáron a repülési engedélyt.

„A legnagyobb kihívás azonban nem a pénz előteremtése, hanem meggyőzni a közvéleményt, hogy a Max biztonságos repülő, a Boeing pedig megbízható márka” – mondta Calhoun.

Lehetne rosszabb is

A cég szerencséje a széles modellkínálata, és hogy az Airbusszal együtt, duopóliumot alkotva ellenőrzik az egész polgári repülőgépgyártási piacot. A széles paletta nélkül nem rendelkezne a kilábaláshoz szükséges tőkével és elég bevétellel a forgalom visszaesése alatti időszakban is.

A Boeingnek a tavalyi 6,6 milliárd dolláros veszteség ellenére is komoly tartalékai vannak. 2018-at még 7,8 milliárd nyereséggel zárta. A Max által okozott rendkívüli kiadásokat leszámítva 2019-ben is jóval kevesebb, 2 milliárd volt a veszteség. Elemzők többre számítottak a tavalyi 24 százalékos forgalomcsökkenésre figyelemmel.

Hiányoznak a sikermodellek

Hogy a Boeing belátható időn belül veszélyezteti-e az Airbus tavaly megszerzett piacvezető pozícióját, az attól függ, milyen gyorsan sikerül a Maxhoz hasonló sikermodellt a piacra vinni. Ez nem csak a cégtől függ. Nagyban megnehezíti a Boeing dolgát, hogy a hajtóműgyártóknak jelenleg nincs egy Max-hoz hasonló gép számára megfelelő termékük a kínálatban.

Az már biztos, hogy a Max és a hosszútávú utakon bevethető 787 közötti új kategóriában a tervektől eltérően 2025-ben nem kerül a piacra a Boeing évek óta fejlesztett modellje. A terveket inkább a Max-ot kiváltó középtávú géppé fogják átalakítani. Ugyanis ez a legeladottabb kategória, erről a bevételről nem mondhat le a Boeing. Az új kategóriában a tervezett modell kiesése nagy érvágás lesz ez a Seattle-i konszernnek. Belátható ideig az Airbus új gépe, az A321XLR lesz az egyetlen termék a piacon a hosszú távú kisebb gépek kategóriájában.

Az Airbus A321XLR eladási sláger. Még nincs forgalomban, de már több száz megrendelés van rá. Ennek oka, hogy az új Airbus megnyithatja a fapadosok előtt a hosszútávú desztinációk piacát.

A megfelelő gép hiányában ezen a területen eddig egyetlen fapados sem tudott tartós sikert felmutatni. Ezt mutatja a szegmensben aktív izlandi Wow Air csődje, és hogy a szintén itt próbálkozó Norwegian évek óta veszteséges.

Az új modell fogyasztása a középtávú A321-es széria többi gépénél 30 százalékkal alacsonyabb. 8700 kilométer elegendő kerozin fér a tankba, így a géppel Európából elérhető Észak-Amerika és a dél-kelet-ázsiai turistadesztinációk is. Befogadóképessége kisebb (180 fő), mint a hosszabb utakon jelenleg bevetésre kerülő óriásgépeknek, amelyek töltése a fapadosoknak gondot okoz. Az ülésközök könnyen és gyorsan állíthatók, így rövidtávú utakon, a lazább előírások által megengedett sűrűbb székezéssel bővíthető a gép kapacitása (220 fő). A Wizz Air több tucatot rendelt belőle.

„A Boeingnek nagy bajban van, több kategóriában nincs modellje, vagy ami van, nem versenyképes az Airbus ajánlatával” – mondta Váradi József a müncheni European Aviation Symposiumon. Lehet, hogy az alapító-vezető nem teljesen objektív.

A Wizz jelenleg 114 gépes és 2026-ra 276-ra bővíteni tervezett flottájában csak Airbusok vannak. Az viszont tény, hogy a Boeing a Max mizériáját megelőzően is évek óta piaci részesedést vesztett az Airbusszal szemben.