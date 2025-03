Bővül a Raiffeisen Online Broker: elérhetőek a londoni és Euronext tőzsdék is

Öt új piaccal bővül a Raiffeisen online kereskedési platformja. Február közepétől a Raiffeisen Online Broker felhasználói az eddigieken túl olyan piacokon is kereskedhetnek, mint a Londoni Értéktőzsde, illetve az Euronext hálózatba tartozó Amszterdam, Brüsszel, Lisszabon és Párizs értéktőzsdéi.

Újabb, jelentős mérföldkőhöz érkezett a kényelmes, digitális befektetések terén a Raiffeisen Bank. A pénzintézet a Budapesti Értéktőzsde által is elismert online kereskedési platformja, a Raiffeisen Online Broker mostantól BÉT, a XETRA, a Bécsi Értéktőzsde (Wiener Börse) és az USA tőzsdéi mellett a tekintélyes Londoni Értéktőzsdét (London Stock Exchange) és az Euronext változatos piacait is megnyitja a befektetők számára. Ez utóbbi Amszterdam (XAMS), Brüsszel (XBRU), Lisszabon (XLIS) és Párizs (XPAR) tőzsdéit foglalja magába. Ennek köszönhetően a Raiffeisen Online Broker felhasználói, köztük a magánszemélyek is a világ legfontosabb tőzsdéinek oroszlánrészén kereskedhetnek immár egyetlen, felhasználóbarát felületen keresztül.

„Egyre több magyar befektető érdeklődik a nemzetközi tőzsdék iránt, hiszen ezek a piacok a jelenlegi gazdasági környezetben izgalmas lehetőségeket rejtenek. Ügyfeleink a hagyományos kereskedési csatornák, tanácsadás mellett a vagyonuk, megtakarításaik egy részével bátrabban fektetnek be, nagyobb kockázatot is vállalnak, számukra nyújt lehetőséget a folyamatos elérhetőséget biztosító Raiffeisen Online Broker. A biztonság és a megbízhatóság miatt ugyanakkor kiemelten fontos, hogy ügyfeleinknek hazai szakértői támogatással és ügyfélszolgálattal biztosítjuk a nemzetközi kereskedés lehetőségét.” – mondta Liener Gábor, a Raiffeisen Bank Pénz-, Deviza- és Tőkepiaci Főosztályának vezetője.

Számos praktikus funkcióval segíti a befektetőket a Raiffeisen Online Broker a webes felületen és a MyRaiffeisen mobilalkalmazásban. Amellett, hogy a platformon keresztül elérhetőek a hazai és számos nemzetközi tőzsdén kereskedett részvények, a felhasználók valós idejű piaci adatokra fizethetnek elő a Budapesti Értéktőzsdére, személyre szabott automatikus árfolyamfigyelést állíthatnak be, továbbá piaci, limitáras és stop megbízásokat is egyszerűen rögzíthetnek. A platform grafikus megjelenítéssel segíti a részvények múltbeli teljesítményének elemzését, és átláthatóan mutatja a tőzsdei megbízások aktuális státuszát, lehetővé téve a még nem teljesült megbízások rugalmas visszavonását vagy módosítását is.

A Raiffeisen Online Broker folyamatos megújulásának köszönhetően egyre magasabb színvonalú szolgáltatást biztosít ügyfeleinek. A platform 2022 októberében indult útjára, majd 2023 nyarán már a nemzetközi tőzsdék (USA, Németország, Ausztria) elérését is lehetővé tette. 2023 őszétől elérhetővé vált a mobil kereskedés is, 2024-ben pedig új grafikonrajzoló eszközzel és letisztultabb design-nal bővült, számos további apró fejlesztés mellett. Ennek eredményeként a Raiffeisen Online Broker 2023-ban és 2024-ben is elnyerte „Az év legjobb hazairészvény-kereskedési platformja” elismerést melyet közönségszavazás útján a Budapesti Értéktőzsde ítélt oda.