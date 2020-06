Bugár Csaba: kockázati tőke – reális alternatíva

A kockázati tőke éppen a befektetés kockázatai miatt nem olcsó, de segíthet abban, hogy egy ígéretes ötlettel a növekedés új szintjére lépjen egy vállalkozás – vallja Bugár Csaba az MFB Invest Zrt. tavaly nyáron hivatalba lépett vezérigazgatója.

A Magyar Fejlesztési Bank 2006-ban indult száz százalékos leányvállalata az elmúlt években is komoly pozíciókat szerzett a tőkebefektetés piacán. Bugár Csaba szerint a csendes építkezés után mostanra érkezett el az intenzív növekedés időszaka, amit az is mutat, hogy amíg 2018-ban másfél milliárd forintnyi tőkekihelyezést realizált az MFB Invest, tavaly ez a szám – különösen az őszi időszak új szerződéskötéseinek köszönhetően – 28 milliárdra növekedett.

– Azt követően, hogy a Diákhitel Központban tett kilenc éves kitérőt követően visszatértem a vállalati finanszírozással foglalkozó pénzügyek területére, hamar világossá vált számomra, hogy a magyar gazdasági életben még mindig kevesen ismerik a kockázati tőke fogalmát. Ezért a célközönségünk körében is sokan fenntartásokkal kezelik ezt a pénzügyi megoldást. Persze tény, hogy a kockázati tőke drága dolog, de nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert komoly kockázatot jelent a befektetőnek: az MFB Invest nem vár el a befektetett tőkéhez semmilyen fedezetet. Igaz, cserébe kisebbségi tulajdonrészt kérünk, a befektetett pénzösszegünk pedig megjelenik az adott cég tőkéjében. Ez azzal az előnnyel is együtt jár, hogy a vállalkozás a kereskedelmi bankok hitelminősítőinél is felértékelődik azáltal, hogy az MFB leányvállalata is résztulajdonos benne. Ez azt is eredményezheti, hogy sokkal kedvezőbb feltételekkel juthat további hitelhez. A vállalkozás “értékesebbé” válik és folyamatosan képes megszerezni a pénzpiacról a növekedéséhez szükséges forrást.

A vezérigazgató az MFB Invest saját arculatának megteremtése mellett ezért tartja kiemelt feladatnak az edukációt, amelynek keretében a potenciális ügyfélkört kívánják megismertetni a kockázati tőkebefektetésben rejlő előnyökkel. A társaság – amely már a másodlagos piaci vállalati kötvény vásárlás területén is aktív -, kiemelten foglalkozik tematizált Alapok kezelésével és egyedi tőkebefektetésekkel.

– Az MFB Csoport tagok közül mi a legalább 500 millió forint tőkeigényű tranzakciókban veszünk részt, amíg a Hiventures a maximum 500 milliós nagyságrendű befektetésekre fókuszál. A célunk az, hogy olyan partnert találjunk, amelynek növekedési üteme lehetővé teszi, hogy egy exit révén, az elvárt hozam mellett 4-7 éven belül értékesíteni tudjuk a részesedésünket.

Bugár Csaba nem osztja azt a nézetet, hogy a befektetési tőke piacán sok az eszkimó és kevés a fóka – vagyis az ígéretes cég. Megítélése szerint ma már egyre több olyan magyar vállalkozás van, amely a legmodernebb technológiákra alapozva folytatja tevékenységét és a további növekedés lehetőségét is magában hordozza. Szerinte ezért is hasznos az, hogy a kockázati tőke piac szereplői tudnak egymásról, mert akadnak olyan szép reményű projektek, amelyek meghaladják azt a kockázati mértéket, amit ők egymagukban felelősen el tudnának vállalni. Ilyenkor pedig a kölcsönös bizalom alapján társbefektetőnek, co-investornak egy másik piaci szereplőt is bevonnak a projektbe.

– A fő kérdés persze az, hogy lehetőleg minden olyan befektetési lehetőséggel minket keressenek a cégek, amelyek ígéretesek és amelyeket ki tudunk elégíteni. Ebből a szempontból az MFB Invest helyzete kedvező, mert a neve, a múltja mellett megnyugtató a partnerek számára, hogy a tulajdonosunk, az MFB révén rendkívül stabil tőkeháttérrel rendelkezünk. Nem beszélve arról, hogy kollégáim többsége már több, mint tíz éve itt dolgozik, ennek a szaktudásnak köszönhetően igen nagy a visszatérő ügyfeleink aránya is.

A szakember szerint, a hazai kockázatitőke piac komoly gondja az is, hogy csak olyan cégekbe tudnak befektetni, amelyek átlátható tulajdonviszonyok mellett átlátható gazdálkodást folytatnak, ennek hiánya gyakran tapasztalható a jelentkezőknél.

– Ebből a szempontból sajnos lassú a változás, amiben nyilván az is szerepet játszik, hogy a hazai magánvállalkozások történetét mindig a tőkeszegénység és a forráshiány jellemezte, miközben az átláthatóság igénye még a jól fejlődő cégeknél sem tartozik az elsődleges szempontok közé. A tőkebefektetés lehetősége jó apropó lehet az átláthatóság megteremtésére, miközben egy igazán jó projekt esetében egy új cég elindítása is reális alternatíva lehet.

Miközben leányvállalata, a FOCUS VENTURES révén, úgynevezett Város Alapokat létrehozva, már Debrecenben és Székesfehérváron is képviselteti magát az MFB Invest – és ez a kör még bővülni is fog -, a vezérigazgató nem titkolja: az országosra tervezett Város Alap projekt azt a célt is szolgálja, hogy a kisebb vállalkozások mellett az arra érdemes nagyobb cégeket az Invest direktben is meg tudja szólítani ezeken a helyeken. Ebben a munkában a megyei jogú városok polgármestereiben is agilis partnerekre leltek, akik felismerték, hogy a mai helyzetben a városmenedzseri tevékenység a befektetések vonzása, az új munkahelyek megteremtése is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy település megfelelő életminőséget biztosítson az ott lakóknak – amihez az MFB Invest a tőkebefektetéseivel tud hozzájárulni.