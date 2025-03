Családi adóparadicsom lesz Magyarország: édesanyáknál szja-mentesség, édesapáknál pedig adókedvezmény érvényesítés – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában hétfőn.

Miért is fontos mindez? – tette fel a kérdést, majd ismertette: mert a négygyermekes édesanyák után a háromgyermekes édesanyák is teljesen szja-mentessé válnak 2025 október elsejétől.

Megnyitják a kétgyermekes édesanyák esetén is az szja-mentességet: 2026 elejétől négy lépésben fokozatosan fogják ezt bevezetni. Először a 40 év alatti anyák válnak szja-mentessé, azután 2027 elejétől 50 éves korra emelik ezt a határt, majd ez 60 éves korra emelkedik, és utána életük végéig élvezhetik az szja-mentességet – mondta.

Miként is illeszkedik az édesanyák életpályájába mindez? – kérdezte. Úgy, hogy a 25 év alatti fiatalok már most is szja mentesek.A 30 alatti anyák egy gyermekkel szja mentesek, és 2026 január elsejétől a kétgyermekes édesanyák 40 év alatt ugyancsak szja-mentessé válnak. A három – és négygyermekes édesanyák pedig koruktól függetlenül élvezik az szja-mentességet – jelezte a miniszter.

Ne felejtsék el, az édesapák továbbra is érvényesítik a családi adókedvezményeket – mondta Nagy Márton.