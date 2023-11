Csatlakozott a flottához a Celebrity Cruises negyedik Edge-hajója és lesz ötödik is

Hivatalosan is bemutatták a Celebrity Cruises Edge-szériájának új tagját, a Celebrity Ascentet, és bejelentették a prémium kategóriás hajótársaság legújabb tagjának érkezését is: 2025 novemberében a Karib-térségben bocsájtják vízre a Celebrity Xcelt.

A Tengerjáró tájékoztatása szerint a hajózási vállalat Edge-osztályának negyedik hajóján, a Celebrity Ascenten eddig nem tapasztalt kulináris élményekben lehet része az utazóknak. Az Ascent a Fort Lauderdale’s Port Everglades-ből hajózik majd ki, hogy megkezdje a Karib-tengeri utazását. Az 1400 fős személyzettel rendelkező luxushajó a Royal Caribbean Group elnöke szerint egy újabb gyöngyszeme a cégnek, amely igazolja a cég törekvését arra, hogy innovációival a legjobb tengeri kikapcsolódást kínálja a vendégeinek.

„Ez a hajó folytatja cégünk hagyományait, hogy újradefiniáljuk és új magaslatokba emeljük a prémium hajóutakat. Gratulálok minden partnerünknek azért a szenvedélyért és tudásért, amellyel lehetővé tették ennek a hajónak az elkészülését” – mondta az ünnepélyes bemutatón Jason Liberty, a hajótársaság elnöke.

Jön a Celebrity Xcel



A cég azt is bejelentette, hogy hamarosan érkezik az Edge-széria új, ötödik tagja, a Celebrity Xcel. Akárcsak a várva várt Celebrity Ascent, amely 2024 december 3-án debütál, a Celebrity Xcel is úgy mutatja be vendégeinek a körülöttük lévő csodavilágot, ahogy korábban még sosem láthatták. A fedélzeti élmények gondoskodnak arról, hogy a hajón is egy különleges világot tapasztalhassanak meg az utazók.

A Retreat nem csak a lakosztályok terén nyújt minden igényt kielégítő élményt, de szolgáltatásaiban is az exkluzivitás jellemzi, és egy gyönyörű napozóterasz koronázza meg. A szállások a modern kor minden igényét kielégítik a kétszintes villákkal, amelyekhez privát medence is tartozik a végtelenség érzetét keltő erkélyen, amely elmossa a határokat a külső és belső világ között. A messze nyúló tetőterasz és a fedélzet számos egyedi megoldású medencét is tartogat, de a nem mindennapi kikapcsolódást szolgálja a többszintes, több teraszos Sunset Bar is. A tenger mellett a Daniel Boulud nevével fémjelzett fine dining étteremben sosem kóstolt ízvilággal koronázhatják meg a napot a vendégek, akik magas színvonalú élő műsorokkal és számos programmal szervezhetnek egy feledhetetlen romantikus estét.

Az új dizájnnal megalkotott Grand Plaza három fedélzeten nyúlik el, egy szellős és nyitott teret alkotva a hajón. A Magic Carpet újratervezése pedig egy egyedülálló kilátást nyújt a tengerre, miközben a hajó vendégei a különleges koktélokat kóstolják vagy egy mesterien megalkotott vacsorát fogyasztanak.

„Az Edge-széria újraalkotta a tengeri hajózásról alkotott korábbi elképzeléseket és izgatottan jelentem be a vállalat újabb hatalmas lépését a Celebrity Xcel megalkotásával. A széria többi hajójához hasonlóan az Xcel is számos újdonságot tartalmaz majd, miközben hozza a többi hajónál is tapasztalt színvonalat” – fejtette ki Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke.

A Clebrity Xcel 2025 novemberében debütál majd a Karib-térség vizein és Fort Lauderdale-ből hajózik majd ki egy hét éjszakás útra érintve a Bahamákat, Mexikót, a Kajmán-szigeteket, Puerto Platát, St. Thomast és St. Maartent. Az Xcel útját már lehet is foglalni a Tengerjáró oldalán. A luxushajó elődeihez hasonló prémium színvonalat kínál majd mind élményben, mind pedig ízekben, mindezt pedig egy olyan utazáson, ami minden résztvevő számára örök emlék marad.