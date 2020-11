Csőd szélén a norvég fapados – az állam sem segít

Jövő év elejére kifuthat a pénzből és leállhat a Norwegian Air Shuttle légitársaság. A norvég kormány visszautasította az újabb állami támogatást, a társaság a harmadik negyedévben többmilliárd koronás veszteségről adott számot.

A hosszútávú diszkont járatok üzemeltetésére fókuszáló cég már a járvány előtt is rossz anyagi helyzetben volt, mert a nagyarányú kínálatbővítés miatt jelentős adósságai keletkeztek. Száznegyven repülőgépéből mindössze hat üzemel most, azok is norvég belföldi járatokat teljesítenek.

Ezek után a társaság szeptember 30-án végződött harmadik negyedévben 2,8 milliárd norvég korona üzemi szintű veszteségről számolt be, míg egy évvel korábban a kedvező nyári forgalom miatt közel 3 milliárd koronás nyereséget könyvelt el.

A Norwegian közlése szerint 2021 elején csak akkor tudja folytatni az üzemelést, ha újabb forrásokat szerez. A cég szabad készpénzállománya 3,4 milliárd korona, közel 2,5 milliárddal kevesebb, mint három hónappal korábban.

A norvég kormány hétfőn jelezte: nem ad újabb állami támogatást a társaságnak.

Ez után a Norwegian 1600 dolgozó fizetés nélküli szabadságra küldését jelentette be, így mindössze 600-an maradnak aktív állományban. A pandémia előtt több mint tízezren dolgoztak a cégnél.

Daniel Roeska, a Bernstein elemzője szerint állami segítség nélkül valószínűsíthető a cég csődje. A Norwegian újabb forrásokat repülőgépek eladásával, és hitelek refinanszírozásával szerezhet, mivel a piaci hitelezők már régóta nem hajlandók pénzt fektetni a társaságba.