Danubius: szállodai szoba irodának – a hotel étterme otthonra

Két egészen újszerű szolgáltatással jelentkezett a koronavírus járványhelyzetben a Danubius Hotels. A most indított irodahotel, vagy a „room office” szolgáltatás keretében szállodai szobát vagy lakosztályt bérelhet napközben a vendég, míg a házhozszállítás keretében a munkahelyek mellett a családokra és az ünnepekre is gondoltak.

A most indult irodahotel szolgáltatás jelenleg a budapesti Danubius Hotel Heliában és a győri Danubius Hotel Rábában nyújt lehetőséget napi vagy akár heti bérléssel is a szállodai szobák irodai használatára. A technikai felszereltség, a kiemelkedő higiéniai felkészültség, a munkavégzést segítő kávé-, teabekészítés és a kényelmes szobaszervizben biztosított étkezés garantálja a nyugodt és biztonságos munkavégzést. A profi irodai körülmények mellett a Helia néhány lakosztályaiban még a privát szauna is rendelkezésre áll.

A room office ajánlatokat mindig a járványhelyzethez alkalmazkodva aktuálisan elérhető szolgáltatásokhoz igazítják, így amint lehetséges, étteremben elfogyasztható ebéddel és wellness használattal is bővül a kínálat.

A Danubiusnál új megoldásnak számító házhozszállítási szolgáltatás, a Danubius Hotels közelmúltban megújúlt gasztronómiai koncepciójához is illeszkedik. „Az ötlet egy sikeres vállalati megoldásból nőtte ki magát: több partner cégünk munkatársai jelezték, a jelenlegi helyzetben magánszemélyként is igényelnék az általunk felkínált választékot” – mondta el Gál Judit, a Danubius Hotels marketing és kommunikációs igazgatója.

„A járványhelyzetre reagálva ezért szállodaláncunk egy új és biztonságos módot talált ki arra, hogy helyszíni személyzet nélkül, hogyan szolgálja ki a különböző létszámra szóló igényeket. A friss alapanyagokból készült menüsorban az irodai alkalmazottaknak készült ebédajánlatok mellett már megjelentek a már rendelhető, karácsonyi és az újévi asztalra szánt étel különlegességek és a hozzájuk legjobban illő italok is.”

Maráczi Imre, a Danubius Hotels vezető konyhafőnöke szerint a járványhelyzethez való alkalmazkodás több szempontból is biztonságot ígér megrendelőiknek, akiknek amellett, hogy a bevásárlás kihagyásával csökkenthetik az egészségügyi kockázatot, a kiszállításnál is nagy figyelmet fordítanak az úgynevezett érintésmentes kiszolgálásra. Mindez egy olyan időszakban biztosít akár SZÉP Kártyával, vagy ajándékkártyával is elérhető szállodai szintű ellátást – akár a room office szolgáltatással együtt”, amikor az éttermek a jogszabályi előírások miatt zárva tartanak.

