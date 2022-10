Egyszerűsíti a napelemes rendszerek telepítését a kormány

Annak érdekében, hogy a napelemes rendszerek telepítése még könnyebb legyen, a kormány jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti az eljárást, ezzel együtt különösen fontos, hogy a megnövekvő mennyiségű megújuló villamosenergia-termelés mellett fenntartható maradjon a hálózat stabilitása és az ellátás biztonsága – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára.

Steiner Attila a Facebookon közzétett bejegyzésében rámutatott: ezért ideiglenesen az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében felfüggesztik a betáplálási lehetőséget. Az érintett termelők továbbra is saját célra felhasználhatják az általuk megtermelt áramot – fűzte hozzá.

Kifejtette: annak érdekében, hogy a megtermelt energia akkor is rendelkezésre álljon, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a napelemek működését, érdemes akkumulátort telepíteni. Így a háztartások nemcsak megtermelni, hanem tárolni is saját maguk tudják az energiát, és nem függenek a központi hálózattól. Ezek telepítését a kormány is ösztönözni fogja egy energiatárolói támogatási program indításával, amint az európai uniós források elérhetővé válnak – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Közlése szerint a betáplálás felfüggesztése várhatóan addig tart, amíg a hálózatfejlesztés és a kiegyenlítés utoléri a megújuló rendszerek növekedése miatti igényeket.

A cél az, hogy a hálózat az eddiginél lényegesen több zöld energiát tudjon befogadni, ezért az Európai Unióval folytatott tárgyalások lezárulását követően az uniós pénzügyi források egy jelentős részét a zöld átállásra és a villamosenergia-hálózat fejlesztésére tervezik fordítani – jelezte Steiner Attila.

Kiemelte: ezzel egy gyors és nagy mennyiségű megújuló energiát befogadni képes hálózat alakulhat ki Magyarországon, ami tovább erősíti a magyar háztartások energiabiztonságát.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak, illetve az ellátásbiztonsági szempontoknak megfelelően növelje a helyben rendelkezésre álló, környezetbarát napenergia hasznosítását, mivel Magyarország természeti adottságai ezen a területen a legjobbak.

Az elmúlt években alapvetően az állami támogatásoknak köszönhetően a napenergia hasznosítása egyre nagyobb mértékben nőtt. Magyarország már most a paksi atomerőmű kapacitásának több mint 1,5-szeresével, mintegy 3,3 gigawatt (GW) már működő napelemes kapacitással rendelkezik, és a 2030-ra tervezett 6 gigawattos célszámot jóval hamarabb eléri – ismertette Steiner Attila.