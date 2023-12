Eljött a pénzügyi tanácsadó cégek ideje

Januárban van számszerűen a legtöbb keresés a pénzügyi tanácsadás kifejezésre, ilyenkor sokan érdeklődnek a befektetések iránt. Szesztay Péter SEO-szakértő szerint sokan azért teljesítenek alul a találati listákon, mert nem fektetnek elég energiát a keresőoptimalizálásba.

Az elmúlt két év adatai alapján egyértelműen látszik, hogy év elején megugrik a pénzügyi tanácsadás kulcsszó keresési volumene. Ennek oka, hogy sokan ilyenkor tervezgetik az évüket és laikusként először online járnak utána, hogy milyen lehetőségeik vannak az anyagi helyzetükhöz mérten. Ez a másik oldalon hatalmas potenciált rejt a szektor szereplőinek is, ahol viszont óriási verseny van minden ügyfélért. A BP Digital friss esettanulmányából kirajzolódik, hogy a pénzügyi tanácsadó cégeknek sok területen (befektetés, megtakarítás, biztosítás) nem csak egymással, de pénzintézetekkel, biztosítókkal és különböző pénzügyi termékeket összehasonlító, listing oldalakkal is fel kell venniük a versenyt.

Szesztay Péter rámutatott, a klasszikus magán pénzügyi tanácsadó cégek között organikus forgalom tekintetében a piac top szereplői a hold.hu, a grantis.hu és az otthonapenzugyekben.hu, de jól látható, hogy a kulcsszavakat és a forgalmat nézve is hatalmas a szórás az élmezőnyben is.

„A kis- és közepes vállalkozások esélyei sincsenek leírva, sőt, ha szakértőként pozicionálják magukat, akkor nagyon szép eredményeket tudnak elérni a keresőkben. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a honlapjukon legyen egy blog szekció, ahol például a hitel, megtakarítás, pénzügyi tanácsadás és az ezekhez kapcsolódó kulcsszavakra írt tartalmak szerepelnek” – tanácsolta.

A nagy szereplők bizonyos szegmens témákkal nem foglalkoznak, ezért itt is van egy kiugrási lehetőség, ha tudatosan ezekre keresőoptimalizálják az oldalukat a pénzügyi tanácsadó cégek. Sokan azért teljesítenek alul a keresőben, mert egyáltalán nem is foglalkoznak a keresőoptimalizálással. Elkezdeni viszont sosem késő, folytatta, hiszen megfelelő tartalomgyártással, minőségi linképítéssel akár már középtávon is meg lehet többszörözni a rangsoroló kulcsszavak számát, és a találati lista aljáról az erős középmezőnybe lehet kerülni.

„Ajánlott végigfuttatni egy technikai elemzést az oldalon, mert lehet, hogy felfedezünk olyan hibákat, amik miatt hátráltatva vagyunk a keresőkben. A legjellemzőbb probléma az szokott lenni, hogy túl nagyok a képek, amik lassítják az oldalt, csökkentve így a felhasználói élményt.” – figyelmeztetett, el kell kezdeni egyesével megnézni az aloldalakat, hogy például a címsorok rendben vannak-e. Majd jöhet a kulcsszókutatás, mely során fény derül, hogy milyen kulcsszavakra érdemes tartalmat írni a honlapra. Megjegyezte, a SEO egy külön szakmává nőtte ki magát, így aki ebben nem jártas, annak érdemes a megoldandó problémákkal szakértőhöz fordulnia.