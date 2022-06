Érdemes nézni a térképet: dinamikusan növeli elektromos autó töltőállomásainak számát az MVM Mobiliti

A Magyarország legnagyobb nyilvános e-töltőhálózatát üzemeltető MVM Mobiliti Kft. lépésváltásba kezd, hiszen az elektromos autótöltő hálózatát több szegmensben is egyszerre bővíti. Az MVM Csoport tagjaként is a startupok rugalmasságát követő cég fejlesztéseivel a gyorsan növekvő piaci igényekre reagál. A cég ügyvezető igazgatója, Balogh Szabolcs kifejtette: a hazai e-autózás elterjedését segítve a területi lefedettség javítása mellett a gyors, illetve ultragyors töltők telepítésére fókuszálnak.

Az Európai Unió kiemelten kezeli az elektromos mobilitás minél gyorsabb elterjedését, az elektromos autótöltők telepítését különféle pályázati források biztosításával is támogatja a tagállamokban. Balogh Szabolcs a lehetőségeket elemezve azonban fontosnak tartja megjegyezni, hogy miközben a szándék üdvözlendő, piaci alapon tevékenykedő cégként a buktatókat is figyelembe kell venni a pályázatok kapcsán.

EU-s forrásokat csak megfontoltan

Már csak azért is kell meggondolni, hogy milyen formában lehet igénybevenni a pályázati forrásokat, mert amíg korábban az EU a töltőtelepítések akár teljes összegét vissza nem térítendő támogatásként adta, ma már csak a bekerülési összeg lényegesen kisebb része kapható vissza. De legalább ennyire fontos, hogy csak az juthat EU-s pályázati forráshoz, aki az unió által meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő berendezéseket telepít. Az EU viszont most elsősorban azokat az ultragyors HPC (High Power Charging) töltőket favorizálja, amelyek piaci alapú üzemeltetésére a hazai e-autópark állomány mellett nálunk még csak kevés helyen van realitás.

Nemcsak arról van szó, hogy az ultragyors töltésért többet kell fizetnie a fogyasztónak, hanem arról is, hogy a rapid sebességű töltés lehetőségét a régebbi autók esetében nem lehet eléggé kihasználni. Csak azoknál az elektromos autóknál lehet a maximális töltési sebességet a töltés teljes ideje alatt realizálni, amelyeknél a nagykapacitású akkumulátor áramfelvételi képessége lehetővé teszi.

Habár az EU a töltőállomások telepítése mellett a működtetésükhöz szükséges hálózat kiépítésére is biztosít forrásokat, ezzel kapcsolatban sem felhőtlen a szakember öröme, hiszen az unió által meghatározott fix összegű térítés nem mindenütt jelent valós segítséget. Ha az EU-s pályázatok által elvárt nagy teljesítményű, legalább 4 db 150 kilowattos töltőt telepítenek valahová, ahhoz az is kell, hogy a közeli áramelosztóban a gyorstöltéshez szükséges 600 kilowattos teljesítmény is rendelkezésre álljon. Ez Magyarországon még inkább ritkaságnak számít. Ezért ha az autósok számára kiemelten fontos autópályák mellett kívánnak telepíteni egy gyorstöltő állomást, akkor az üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen hálózatfejlesztés beruházási költsége a 100 millió forintot is meghaladhatja. Ennek az összegnek csak a töredékét biztosítja az EU.

„Mindezek miatt nagyon észnél kell lennünk, amikor az EU-s pályázatok lehetőségeit kiértékeljük. Már csak azért is rendkívül körültekintően kell megválogatnunk a helyszíneket, mert a fentiek figyelembevételével, a magyar viszonyok mellett maximum 40-50 százalékos intenzitással számolhatunk. Vagyis a beruházási költség maradék 60 százalékát saját forrásból kell előteremtenünk. Ráadásul azt is látni kell, hogy ha a telepítésre például 36 hónap áll rendelkezésre, 3 év múlva, még korántsem biztos a realitásokat figyelve, hogy a hazai autópályák mellé telepített töltőállomások kihasználtsága rentábilis üzemelést ígér. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a telepítés önmagában nem elég. A hozzá társuló hálózatfejlesztés és a stabil üzemeltetéshez nélkülözhetetlen áramteljesítmény folyamatos biztosításának költségeivel is számolni kell”- elemzi a helyzetet Balogh Szabolcs. Ráadásul a munkájukat az is nehezíti, hogy a jelenlegi chiphiány miatt nem csak az autógyártók vannak bajban, a töltők beszállítása is akadozik.

A Mobiliti azonban így is arra törekszik, hogy a kockázatokat felmérve, a megfelelő adminisztratív lépéseket megkezdve, a szükséges szerződéseket előkészítve, a lehető legjobban használja ki az EU által biztosított forrásokhoz kapcsolódó lehetőségeket.

Egyik szegmensben sem állnak le a fejlesztésekkel

„Emellett a kisebb teljesítményű tartományban is továbbfejlesztjük a magyarországi hálózatunkat az igénynek megfelelően. Ehhez kötődően azt tervezzük, hogy azokon a helyszíneken, ahol kiemelkedően magas a kihasználtság – ilyen például a Decathlon budaörsi áruházának parkolója –, megduplázzuk a töltőink számát. Ahol pedig szükséges, ott még a töltési kapacitást is megnöveljük.”

A Mobiliti nem áll le a fejlesztésekkel, hiszen Kisvárdán a McDonald’s parkolójában a közelmúltban telepített egy 50 kW-os DC töltőoszlopot. Budapesten, a Péterhegyi úti Shell töltőállomáson, a Shell Recharge töltőponton már egyszerre két autó tölthet az új, Tritium Veefil PK350 típusú állomásokon, töltőfejenként 150 kW teljesítménnyel. Százhalombattán pedig az “Okos város” program részeként egy új AC töltőpont üzemel a kulturális központ melletti parkolóban. A Szlovákia felé vezető 1-es úton pedig, Szikszó határában, az Angel Petrol benzinkúton egy 50 kW-os DC- és egy 7 kW-os AC-töltőt telepített a Mobiliti.

„Örömmel tapasztaljuk, hogy miközben az önkormányzatok és gazdasági szereplők révén folyamatosan növekszik a partneri körünk, a magyar piac elérte azt a fejlettségi szintet, amikor egyre többen a gyorstöltők telepítését és üzemeltetését igénylik. Természetesen nemcsak a töltőállomásokat biztosítjuk, hanem telepítést és igény szerint üzemeltetést is vállalunk. Sőt, abban is partnerek vagyunk, hogy azokat a már mások által telepített töltőket, amelyek műszaki színvonala arra alkalmas, a Mobiliti alkalmazásán keresztül a teljes magyar villanyautós közösség számára láthatóvá tegyük azáltal, hogy beintegráljuk a rendszerünkbe. Ez, tekintve, hogy a Mobiliti ügyfeleinek száma már az 50 ezret is meghaladta, garantáltan a korábbinál is jobb kihasználtságot eredményez majd.”

Otthoni töltés portfólióbővítéssel

A publikus töltőhálózat fejlesztésével párhuzamosan a cég az otthoni töltők telepítésében is aktív szerepet vállal. Balogh Szabolcs szerint ez a megoldás azért is előnyös az ügyfeleknek, mert ezzel otthon, kényelmes és biztonságos körülmények között élvezhetik a nyilvános töltőkkel megegyező technológia előnyeit. A külföldre utazók számára pedig az jelent előnyt, hogy a kontinens legnagyobb teljesítményű e-autó töltő hálózatát üzemeltető IONITY-vel kötött roaming együttműködés eredményeként a Mobiliti ügyfelei már Európa 210 ezer gyors, illetve ultragyors töltőjénél tudnak a saját számlájuk terhére, forintban e-tankolni.

A portfolióbővítés első lépéseként a Mobiliti applikációja kényelmi szolgáltatásként már az autópálya matrica vásárlást is lehetővé tette minden autós számára. Ezt követte a parkolás funkció bevezetése, amely szintén minden autós rendelkezésére áll. Az ügyvezető szerint az e-parkolás lehetősége azért is egyre fontosabb az elektromos autósok számára, mert miközben például Szegeden és néhány balatoni településen már eddig is fizetni kellett az e-autósoknak, a rendszer azt is nyomon követi, hogy hol került sor esetlegesen hasonló lépésre.

A Mobiliti emellett az előre fizetős, úgynevezett prepaid rendszert is bevezette. Az előre feltölthető kerettel az e-autósok előre pontosan megtervezhetik költéseiket, miközben így az e-tankolásnál nem a bankkártyájuk terhére, hanem átláthatóbb módon, az elkülönített egyenlegből tudnak fizetni. Sőt, a meghatározott címletekben elérhető kuponokat a regisztrált ügyfelek nemcsak saját használatra tudják megvásárolni, hanem – mindössze egy e-mail cím megadásával – ajándékozhatnak is belőle e-tankolást az e-autós szeretteik, illetve barátaik számára.

Mivel ügyfeleik nagyrésze a cégek közül kerül ki, a Mobiliti az üzleti partnerei számára saját arculattal (logóval, azonosítóval, grafikával) ellátott Mobiliti töltőkártyát biztosít, amelyet a partnerek a saját ügyfélkörük számára tudnak kiadni a töltések indításához. Balogh Szabolcs rendkívül fontosnak tartja az üzleti applikációhoz tartozó, tavaly fejlesztett céges flotta portál bevezetését is, amellyel érdemi segítséget tudnak adni azoknak az üzleti ügyfeleiknek, akik a Mobilitit bízzák meg az elektromos flottájuk menedzselésével. A hagyományos üzemanyagkártya elvén működő szolgáltatás nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a flotta tulajdonosa minden gépkocsi teljesítményét és töltési adatait bármikor lehívhassa, hanem még azt is, hogy a teljes autópark mozgását valós időben követve optimalizálja a működési költségeket.

Mivel az MVM Csoport piacvezető szerepet tölt be a hazai elektromobilitásban és elkötelezett a fenntartható közlekedés további fejlesztése iránt, ezért folyamatosan fejlesztjük töltési szolgáltatásainkat. A cégcsoport keresi a további lehetőségeket is, amellyel támogatni tudja a hazai e-autózás elterjedését, ezért az MVM Otthon Plusz Zrt. útjára indította az MVM GO-t, amely egyedülálló módon a piacon, lakossági fókusszal kínál e-autó tartósbérleti konstrukciót. A Mobiliti magas színvonalú töltőhálózata ehhez a szolgáltatáshoz is megbízható hátteret nyújt.

