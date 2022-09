Nomen est omen (a név kötelez) - tartja a mondás, aminek a tökéletes szépség istennőjéről elnevezett Calista Luxury Resort is mindenben igyekszik megfelelni. Az ultra all inclusive szolgáltatást még magasabb szintre emelő A'la Carte All Inclusive szisztéma még Barack Obama volt amerikai elnök elismerését is kivívta a török Riviéra gyöngyszemének tartott Belek ötcsillagos tengerparti szállodájában.