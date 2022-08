Erősödött a forint, de bármi jöhet még

Miközben az utóbbi időszakban már jóval 410 forint felett is járt az euró árfolyama, az MNB monetáris tanácsának tegnapi kamatemelése után jelentősen erősödött a magyar fizetőeszköz. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a rendkívüli árfolyamingadozás a közeljövőben így is velünk marad.

„Elsősorban a tegnapi jegybanki kamatdöntő ülés az, ami pozitív irányba megmozgatta a forintot, amit már az előzetes árfolyamemelkedés is prognosztizált. A 100 bázispontos kamatemelést (a jegybanki alapkamat ezzel 11,75 százalékra nőtt) követően pedig 406,4 forintra erősödött a forint jegyzése az euróval, 405,2-re a dollárral és 418,3-ra a svájci frankkal szemben” – fejtette ki az elemző.

Aki szerint talán még a monetáris tanács kamatemelésénél is (amelynek eredményeként az egynapos betéti kamat hasonló mértékű emeléssel 11,25, az egynapos és egyhetes fedezett hiteleszköz kamata pedig 14,25 százalékra nőtt) nagyobb hatással volt a döntéshez társuló szigorú hangvételű indoklás és az ahhoz kapcsolódó három intézkedés bevezetése. Ezek célja az, hogy az ősztől a bankközi likviditás szűkítésével támogassák az inflációellenes küzdelmet. Ennek keretében egyrészt az MNB megemeli a bankrendszer számára meghatározott kötelező tartalékráta mértékét, másrészt rendszeres meghirdetés mellett jegybanki diszkontkötvény-aukciókat tart, harmadrészt hosszú futamidejű betéti eszközt vezet be a bankrendszeri likviditás jelenleginél hosszabb futamidőkön történő – úgymond – sterilizálása érdekében.

„A lényeg, hogy ezekkel az intézkedéscsomagokkal az MNB valamilyen pénzügyi instrumentumon keresztül minél több szereplőnek lehetővé tegye a jegybanki alapkamat körüli kamat elérését. Ezáltal pedig forint likviditást szívjon ki a piacról, ezzel is megdrágítva a forint elleni devizapiaci pozíciók felvételét. Vagyis ezzel is erősítse a magyar fizetőeszközt, a stabil árfolyammal pedig az infláció ellen is hatékonyabb küzdelmet folytasson.”

Az elemző szerint a régiós valuták némelyikével szemben erősödő forintnak nyilvánvalóan most az is jó hír volt, hogy az európai döntéshozók bejelentették: közösen próbálnak fellépni a magas gázárak ellen. Ennek hatására a gázárpiacon is bekövetkezett egy komolyabb korrekció, ami jót tett a piaci hangulatnak. Az pedig, hogy a dollár egy kicsit gyengülni tudott az euróval szemben, szintén azt mutatta, hogy valamelyest csökkent az elmúlt időszakra jellemző befektetői kockázatkerülési trend.

„Miután a 410-es lélektani szinttől sikeresen erősödve mozdult el a forint, most ismét érdekes szinteken vagyunk: a 402 körüli érték egy rendkívül fontos ellenállás felé közelít. Ha ezt át tudná törni a forint és tartósan sikerülne benéznie a 400-s euró árfolyam alá, akkor akár még a 395-97-es szint is elérhetővé válhatna. Egyelőre azonban sajnos még az sem látszik, hogy a 400-as szint áttörése reális élvárás lenne a magyar fizetőeszközzel szemben. Itt természetesen nagy jelentősége van a piaci híreknek, valamint az ehhez kötődő hangulatváltásnak is, miközben az MNB is megpróbálhatja az úgynevezett intervencióval, vagyis forintvásárlással erősíteni a forint piaci pozícióit. Igaz, ez utóbbira, ha egyáltalán lenne ilyen, természetesen nincsenek nyilvános adatok, mert egy esetleges intervenció mindig titkos tranzakcióként zajlik le” – magyarázta Németh Dávid.

A kérdésre, hogy ha céges vezető lenne, milyen forint árfolyammal kalkulálna a közeljövőben, Németh Dávid továbbra is nehéznek nevezte a tervezés és a tisztánlátás lehetőségét. Mondván a forint rendkívüli volatilitása, vagyis árfolyamingadozása biztosan velünk marad még egy ideig, mert nagyon nagy a magyar gazdaság folyó fizetési mérleghiánya és gázkitettsége, ami egész Európa Achilles-sarkának nevezhető. Emellett a régóta vár EU-s megállapodás sem látszik még a horizonton.

„Mindezek mellett képtelenség garantáltan meghatározni egy olyan szűk sávot, amiben a forint mozogna. Mert az látszódik, hogy akár egy-egy nap alatt, vagy akár még napon belül is, tíz forintokat mozdul el az árfolyam. Emellett az extrém volatilitás mellett csak azt tudjuk meghatározni, hogy a forint/euro árfolyam bármikor a 392 és a 417 forint között mozoghat” – fejtette ki.

Az elemző szerint éppen ezért azoknak, akik őszi utazást terveznek, sem lehet biztosabb tippet adni annál, minthogy egy kedvezőnek tűnő árfolyamon érdemes megvásárolni a külföldi devizát. Mert ha éppen utána jön egy negatív piaci hír, hirtelen akár 15-20 forinttal is odébb kerülhet az árfolyam, vagyis annyival többet kell majd fizetni mondjuk az euróért.

Érsek M. Zoltán