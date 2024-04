Erre kerestek lakásbiztosítást a váltani akarók

Az április elején zárult első lakásbiztosítási kampányban jobb ajánlatot kereső ügyfelek átlagosan 99 négyzetméteres, 58 millió forint biztosítási összegű ingatlanra és 9 milliót érő ingóságokra kalkuláltak díjat – derül ki a Bank360.hu több tízezer összehasonlítás adata alapján készült elemzéséből. A rendkívüli felmondási időszaknak ugyan idénre vége, de új szerződést a 30 napig még élő eddigi helyett ezután is köthetnek a biztosítást váltók.

Véget ért az első olyan lakásbiztosítási kampány, amelyben szabadon és ingyen megszüntethették a szerződésüket az ügyfelek. A felmondást április 2-ig juttathatták el a biztosítójuknak, de az eddigi szerződésük még 30 napig él, így új szerződést ezalatt is választhatnak és köthetnek. Ebben számíthatnak arra is, hogy a biztosítók nem fejezték be az akciózásaikat április 2-án, a kedvezményes ajánlatok még élnek, többnyire április végéig, május elejéig.

A Bank360.hu lakásbiztosítási kalkulátorával március 1. és április 2. között több tízezer kalkulációt végeztek el az érdeklődők, akik jobbára mobiltelefonon tették meg ezt. A biztosítási ajánlatok összehasonlítása során 81 százalékuk nemcsak az ingatlanát, hanem az ingóságait is szeretné biztosítani.

Az összehasonlításban az ingatlan adatai alapján a kalkulátor megadta a biztosítók által ajánlott biztosítási összeget. Ez nem a lakóingatlan forgalmi, hanem az újjáépítési értéke, amit az érdeklődők megemelhettek. A márciusi kampányban elvégzett kalkulációk alapján többen éltek ezzel a lehetőséggel, mivel az átlagos választott biztosítási összegek magasabbak lettek, mint az átlagos ajánlott biztosítási összegek.

A Bank360.hu-nál végzett kalkulációkban az ingatlanok átlagos ajánlott biztosítási összeg 56,7 millió forint volt, míg a választott, vagyis az érdeklődők által megadott biztosítási összegek átlaga közel kétmillió forinttal többre, 58,3 millió forintra jött ki. A legmagasabb, biztosító által ajánlott biztosítási összeg 592,8 millió forint volt, a legmagasabb választott összeg pedig kereken 600 millió forint.

Az ingóságoknál az átlagos ajánlott összeg 9,1, míg a választott biztosítási összeg 9,3 millió forint volt. A legmagasabb összeg, amit a kalkulációk alapján a biztosító ajánlott az érdeklődőknek, 72,7 millió forint volt, a legmagasabb választott biztosítási összeg pedig 80,5 millió forint.

A kalkulációk alapján a legtöbben családi házra végeztek összehasonlító számítást: 57 százalék ilyen típusú ingatlanra szeretett volna biztosítást kötni. Társasházi lakásokra a kalkulációk 35 százaléka vonatkozott, a fennmaradó 8 százalék pedig sorházra vagy ikerházra.

A biztosítani kívánt ingatlanok zöme nem a közelmúltban épült, a legtöbbször megadott építési év a kalkulációk során az 1979 és 1980 volt. Egy ingatlanban átlagosan 2,7 fő lakik a kalkulációk szerint. Az átlagos ingatlanméret a megadott adatok alapján 99 négyzetméter volt. Végeztek összehasonlítást 800-900 négyzetmétert meghaladó ingatlanokra is. A biztosítási kalkuláció során azt is ki lehet választani, hogy szeretnének-e a lakóingatlan mellett valamilyen melléképületet, például tárolót is bevenni a biztosítási szerződésbe. Erre a kérdésre a többség nemmel felelt, mindössze 4,4 százalék választotta az “igen” opciót.

A biztosítani kívánt ingatlanoknál a falazat túlnyomórészt kő vagy tégla, de panellakásokra és vegyes falazatú ingatlanokra is szép számmal kalkuláltak az érdeklődők. A tetőszerkezetet tekintve a cserép állt az első helyen, de ez nem is meglepő, hiszen legtöbben családi házra kalkuláltak. A második leggyakrabban választott tetőtípus a bitumenes lemez volt, a harmadik pedig az azbesztpala.