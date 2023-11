ESG átállás makro elkötelezettséggel mikrokörnyezetben

Mivel az EU Taxonómia folyamatosan bővíti a fenntarthatósági kötelezettségi jelentések által érintettek körét, a KKV-ék és a mikrovállalkozások számára versenyelőnyt jelenthet, ha már előre felkészülnek a nagyobb megrendelőik által is egyre inkább elvárt ESG megfelelésre. Következésképpen a rövid távú, tisztán profitorientált felfogás helyett érdemes a teljes életciklusra vonatkoztatva meghozni a pénzügyi döntéseket– fejti ki Nagy Andrea, a Macrofleet Kft. Sales és Marketing vezetője, valamint a cég fenntarthatósági stratégiáért felelős szakértője.

„Akár egy nagyvállalatot, akár egy KKV-ét, vagy egy mindössze pár főt foglalkoztató mikrovállalkozást nézünk, a fenntarthatósági szempontok kapcsán a stratégiai törekvések kiindulási alapja minden iparágra kiterjedően azonos. Mégpedig az, hogy mindig az adott cég saját tevékenységéhez igazodó fejlődési célok meghatározásával érdemes kidolgozni a cselekvési tervet. Mivel a tervezés és a megvalósítás egyaránt speciális szaktudást igénylő, rendkívül időigényes és összetett folyamat, a kulcspontok lefektetéséhez kötődően nem elég csak egyéni szűrőket alkalmazni: a siker érdekében érdemes hozzáértő szaktanácsadást és kivitelezés-támogatást is igénybe venni”- érvel saját példájuk alapján Nagy Andrea.

A flottamenedzsmenttel, szoftverfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó Macrofleet Kft. ugyanis azon mikrovállalkozások közé tartozik, ahol a partnereik irányából érkező igényekre reagálva már most megtették az ESG megfelelés irányába tett első lépéseket. Ezek alapvetően az adat és dokumentációs ügyviteli folyamatokhoz kapcsolódó környezettudatos megoldásokról szólnak. „Az innovatív digitális technológiák bevezetésével az adminisztratív munkafolyamatok leegyszerűsítésénél egyre több helyen merült fel a környezetvédelmi megfontolások átgondolása. Elképzelésünk, hogy munkafolyamatainkat a megújuló erőforrások, az újrahasznosítás és a felelősségteljes szerepvállalás figyelembe vételével valósítsuk meg, részben már eddig is sikeresnek bizonyult”- fejti ki a szakértő. Elmondása szerint a szoftverfejlesztő ágazatban ugyan a zöldtörekvések nem feltétlenül olyan látványosak, mint sok ipari szereplő esetében, tapasztalataik azt mutatják, hogy a potenciális partnereknél egyre jellemzőbb, hogy azok vannak versenyelőnyben, akik olyan kifejlett fenntarthatósági koncepciót tudnak felmutatni, amit a partner is be tud építeni a társadalmi szerepvállalásába, fenntarthatósági stratégiájába.

„Az ESG célok bevezetésénél is hasznos a klasszikus projektszemléletet alkalmazni: a cégen belül összegyűjtött információk felhasználásával érdemes kidolgozni az ESG fejlődési stratégiához kapcsolódó megvalósítási tervet. Aminek kivitelezése csak akkor lehet sikeres, ha a vezetőség mellett a munkatársakat is sikerül megnyerni a fenntarthatóság ügyének. Ami azért is kulcskérdés, mert meglátásom szerint, Magyarországon még mindig igen kevés figyelem jut a munkavállalók fenntarthatóság iránti edukációjára és arra, hogy ehhez elkülönített költség is társuljon. A hosszútávú eredményességhez elengedhetetlen, hogy a munkavállalók is értsék és magukénak érezzék a környezeti fenntarthatóság ügyét és a megfelelő tréningek eredményeként mindez a napi munkafolyamatokba is szervesen beépüljön.” A vezetőség hozzáállása lényeges szerepet játszik abban, miként történik a módszertan kivitelezése és a vállalati elkötelezettség milyen formában kerül közvetítésre a partnerek felé.

A cikk további része AzÜzlet portfoliójához tartozó Az ESGfigyelő című online kiadványunkban olvasható, ahol a fenntarthatósághoz kapcsolódó fogalmak bemutatása mellett a témához kapcsolódó legújabb hírek, jogszabályok és jogszabály értelmezések is megtalálhatók. További információ: www.azesgfigyelo.hu