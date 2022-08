Európa téli gázellátása három ázsiai országtól is függ

Miközben Európa leválóban van az orosz tüzelőanyagokról, és igyekszik elegendő földgázt és szenet biztosítani a télre, erőfeszítéseinek sikere nagyban függ a világ másik felén található három országtól: Japántól, Dél-Koreától és Kínától.

Ezek az ázsiai országok – amelyek mindegyike a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz- (LNG) és tengeri szénimportőrei közé tartozik – a téli fűtési csúcsidőszakban osztoznak Európával. A meteorológusok számára még túl korai lenne pontos előrejelzéseket készíteni az előttünk álló tél időjárásáról, de a három országban a hőmérséklet meredek csökkenését jelző előrejelzések intenzívebb küzdelmet indíthatnak el a szállítmányokért.

A nemzetközi verseny az tüzelőanyagokért fokozódott, mióta Oroszország ukrajnai inváziója felborította a globális kereskedelmi forgalmat, és hozzájárult ahhoz, hogy a szén és a földgáz ára rekordokat döntött. Európában a nyomás csak fokozódni fog. Az Európai Bizottság a jövő héttől teljes tilalmat vezet be az orosz szénre, a Gazprom pedig csökkentette az Európába irányuló gázszállításokat. Oroszország történelmileg az Európai Unió legnagyobb gázszállítója volt, a kereslet mintegy 40 százalékát fedezte.

“Az időjárás természetesen egy joker, különösen Japán és Korea számára. Egy átlagosnál hidegebb tél felpörgetheti az árakat, ha az Európába irányuló orosz szállítások alacsonyak maradnak, mivel nagyon nehéz lesz további szállítmányokat találni”

– mondta Abhishek Rohatgi, a BloombergNEF elemzője.

Az európai nemzetek versenyt futnak a télre való felkészüléssel, csökkentik a gázfogyasztást és növelik az LNG-importot a tárolók feltöltése érdekében, valamint újraindítják a leállított szénerőműveket. Eddig Ázsiából kaptak segítő kezet: Kína csökkentette a szén- és LNG-importot, miután növelte a hazai termelést, és a Covid-lezárások miatt is gazdasági lassulást szenved.

Mindhárom ázsiai ország több energiát termelt megújuló forrásokból is. Japán és Dél-Korea májusban rekordot döntött a napenergia tekintetében, míg Kína az év első felében kevesebb szenet égetett el, mivel a tiszta energiaforrások – például a vízenergia – fellendültek.

Az Európából történő további vásárlások azonban még így is rekordszintre emelték az LNG és a szén árait az idén. Az olyan fejlődő országok, mint Banglades és Pakisztán már most is napi áramszünetekkel küzdenek, mert nem tudják kifizetni azokat a szállítmányokat, amelyekkel a villanyt égve tarthatnák.

A tél beköszöntével a verseny még élesebbé válhat. Amint Japán és Dél-Korea megkezdi gázkészleteinek feltöltését, a BloombergNEF szerint az LNG-piacon több vásárlást láthatunk ezekből az országokból. A japán szénkészletek is rendkívül alacsonyak, és a két országnak az év vége felé növelnie kell az erőművi tüzelőanyag vásárlását.

Japánban az áramellátás várhatóan szűkös lesz ezen a télen, ami arra késztette a kormányt, hogy megkérje a közműszolgáltatókat, hogy indítsanak újra néhány leállt hőerőművet, és gondoskodjanak azok megfelelő karbantartásáról és tüzelőanyag-készletéről.

“A szénszállítmányok – különösen a magas energiatartalmú szénszállítmányok, amelyeket Japán és Korea használ – nagy keresletnek örvendenek. Vagyis Japán és Korea Európával fog harcolni a legtöbb rakományért”

– mondta Ali Asghar, a BloombergNEF elemzője.

Kína kényelmesebb helyzetben van. A rekordszintű széntermelés és a visszafogott villamosenergia-kereslet együttesen az év közepén minden idők legmagasabb szintjén tartották a készleteket. És még ha Oroszország csökkenti is az Európába irányuló vezetékes gázszállításokat, növeli a kelet-kínai gázszállítást egy új vezetéken, ami az LNG-import csökkenése ellenére is segít bőségesen fenntartani a készleteket.

“Ha nagyon hideg tél lesz, Japánnak és Dél-Koreának további szállítmányokra lesz szüksége, és ebben az esetben valószínűleg versenyezni tudnak az európai vevőkkel. Kína viszont valószínűleg több hazai szénhez nyúlna” – mondta Xizhou Zhou, az IHS Markit globális energiával és megújuló energiaforrásokkal foglalkozó részlegének vezetője. (Bloomberg)