Fektessünk részvényekbe állami támogatással!

Mára számos államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik. Kevesen tudják azonban, hogy nem csupán pénzügyi szakértőkre bízva fektethetünk be idős éveinkre. Létezik olyan lehetőség, amely esetében mi hozhatjuk létre portfóliónkat, miközben részesülünk a nyugdíjcélú megtakarítások előnyeiből is. Cikkünk a pénzügyekben jártas, vagy az iránt érdeklődő befektetőknek szól.

Az állami nyugdíjrendszer problémái miatt leendő nyugdíjunk összege nem lesz elegendő a kiegyensúlyozott idős évekhez. Az öngondoskodás tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy ne kelljen majd szembenéznünk megélhetési gondokkal.

A problémát a biztosítási piac is felismerte, így mára számos nyugdíjcélú megtakarítás közül válogathatunk, melyek nagy részét ráadául az állam is támogatja. Felmerül azonban a kérdés, mi a helyzet, hogyha nem szeretnénk másra bízni pénzünket? Ha nyugdíjcélú befektetéseink fialtatását a pénzintézetek szakértői helyett inkább önállóan intéznék? Létezik erre is megoldás.

Államilag támogatott megtakarítási formák

Tudnunk kell, hogy az állam alapvetően három nyugdíjcélú megtakarítási formát támogat adóvisszatérítéssel. Érdemes tehát ebből a körből válogatnunk. Az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás esetében nem mi, hanem pénzügyi szakértők kezelik befektetéseinket (bár a kockázati szintet mi határozzuk meg) – tehát nem alkalmasak a fent említett célra.

Van azonban egy kevésbé ismert típusa is az állami támogatást élvező konstrukcióknak: a Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ). Ezt választva mi magunk dönthetjük el, milyen befektetési portfóliót hozunk létre nyugdíjcélú megtakarításainkból.

A NYESZ más szempontból is előnyös: az elérhető hozamok, a rugalmasság, az alacsony működési költségek és az egyszerű szerződési feltételek vonzó lehetőséget jelentenek. Emellett az általunk meghatározható befizetési gyakoriság is előnyös, amennyiben okosan gazdálkodunk időnkkel és pénzünkkel. De nézzük meg a részleteket.

Értékpapírszámla vagy NYESZ

A NYESZ lényegileg úgy működik, mint egy értékpapírszámla, tehát jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy miért válasszuk mégis ezt a befektetési formát.

Elsődleges különbség, hogy itt csak a nyugdíjba vonuláskor – vagy a szerződéskötéstől számított 10 év lejárta után – juthatunk hozzá a megtakarításunkhoz. Ennek hatására mindenképpen hosszú távban kell gondolkozzunk.

Ráadásul amennyiben kivárjuk a nyugdíjkorhatárt, a számlánkon összegyűlt összeghez adómentesen juthatunk hozzá: nem terheli sem kamat, sem árfolyamnyereség utáni adó. Természetesen van lehetőség a számla idő előtti megszüntetésére is, ez azonban jelentős költségekkel jár. Tehát valóban akkor éri meg ezt a konstrukciót választani, hogyha nyugdíjas éveinkre szeretnénk gyűjteni: akkor azonban kimondottan előnyös.

Másodsorban a hosszabb táv egyben nagyobb hozamok lehetőségét is jelenti a befektetések világában. Minél hosszabb távra fektetünk be ugyanis, annál biztonságosabbnak számít a befektetésünk egy megfelelően összeállított portfólió esetén. Bár ez egy hagyományos értékpapírszámla esetében is érvényes, ott azonban nincs meg az a motiváció, hogy igazán hosszú távra tervezzünk és mindenképpen nyugdíjas éveinkig várjunk az összegek felvételével.

Harmadik előny pedig az az értékpapírszámlával szemben, hogy az állam – az adómentesség mellett – adóvisszatérítéssel is támogatja ezt a nyugdíjcélú konstrukciót. Minden évben visszatéríti éves befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 100 ezer forintot. Erről érdemes bővebben tájékozódni a nyugdijmaskeppen.hu részletes ismertetőjéből.

Pénzügyi jártassággal eredményesebb befektetés

A NYESZ esetében tehát a megtakarítás kifejezetten nyugdíjcélú, ezen túlmenően azonban az értékpapírszámláknál megszokott rugalmasság és szabadság is jellemző rá. Számlánkra akkor és annyit fizetünk be, amikor és amennyit módunkban áll, és magunk hozhatjuk létre saját befektetési portfóliónkat. Vásárolhatunk a BÉT-en kereskedett részvényeket, befektethetünk neves külföldi cégek értékpapírjaiba, legyen az akár a Volkswagen, a BMW, vagy az Adidas.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy értenünk kell a vállalatelemzéshez és aktívan kell kezelnünk befektetéseinket. Ha tehát van ezen a területen jártasságunk, vagy hajlandóak vagyunk képezni magunkat a területen és időt szánni minderre, akkor akár jóval magasabb hozamokra is szert tehetünk, mint az egyéb nyugdíjcélú megtakarítások esetében.

Mire érdemes figyelni?

Mint a fentiekből látható, csupán rajtunk múlik, milyen eredményeket érünk el befektetéseinkkel – így a vállalt kockázat és az esetleges veszteség is a mi tevékenységünktől függ. A NYESZ-t épp ezért nem javasolt pénzügyi szakértelem nélkül választani, hiszen egy-egy rossz döntéssel jelentős összegeket veszíthetünk.

Hátrányai közé tartozik még, hogy folyamatos figyelmet, rendszeres időráfordítást igényel a kezelése – csupán akkor érdemes hát ebben a megoldásban gondolkodni, ha mindezt vállalni tudjuk.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy mivel nem egy rendszeres megtakarításról van szó, rajtunk múlik a befizetés gyakorisága is. Ha nem figyelünk tehát, és nem teremtünk magunknak rendszert, nem tűzünk ki célokat a befizetéseink tekintetében, könnyen előfordulhat, hogy másra költjük végül a nyugdíjmegtakarításra tervezett összegeket.

Nem mindegy, hogy melyik konstrukciót választjuk: Nyugdíj Előtakarékossági Számlát jelenleg számos pénzintézetnél nyithatunk, amelyhez mindössze 5.000 forint befizetésére van szükség. Lehetnek azonban jelentős eltérések a konstrukciókban, ezért érdemes alaposan megvizsgálnunk ezeket, esetleg független szakértő tanácsát kikérni a választáshoz.

A költségek tekintetében is fontos összehasonlítanunk a pénzintézetek kondícióit, hiszen bár a NYESZ-t alacsony költségek jellemzik, a tranzakciós díjak összeadódva számottevő összeget is kitehetnek.

Nyugdíjcélú megtakarításra mindenképpen szükségünk van

Az állam is ösztönzi tehát nyugdíjcélú megtakarításainkat – nem véletlenül. A becslések szerint 20 év múlva jövedelmünknek alig 30–40 százalékát fogja elérni a nyugdíj összege.

Így kizárólag az időben elkezdett öngondoskodás jelenthet megoldást: ennek megértését és gyakorlati megvalósítását célozzák az állami támogatások. Ezzel pedig úgy is élhetünk, ha pénzünket nem az államra vagy külső szakértőkre bízzuk: a Nyugdíj Előtakarékossági Számla erre nyújt kiváló lehetőséget, ha magunk szeretnék befektetéseinket irányítani.