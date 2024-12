Figyelem! Az MVM Next összevonja számlázási rendszereit

Január elsejétől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elindítja számlázási rendszereinek összevonását, a legrégebbi felhasználók egy köre átkerül a jövőbeni egyetlen, korszerű áramügyintézési rendszerbe – tájékoztatta a társaság az MTI-t.



A közlemény szerint ezzel minden egyetemes szolgáltatásban ellátott háztartás és kisvállalkozás könnyebben intézheti ügyeit.

Az átállás legfontosabb eleme, hogy az érintett ügyfelek azonosítói megváltoznak, ezek a januári felhasználásról szóló számlán jelennek meg először. A számlákon a megszokott konnektor helyett villanykapcsoló szerepel majd, az ügyintézés során ezt kell választani – ismertették.

2024. december 31-ei dátummal elszámolószámla készül az átállásban érintetteknek, ebben naparányosan, minden elszámolt napra jár rezsicsökkentett áron elszámolt energiamennyiségre a kedvezmény.

A csoportos beszedési megbízással fizető ügyfeleknek nincs teendőjük, a bank felé korábban megadott megbízás továbbra is érvényben marad,

Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek, a korábbi és új számlák, mérőállások egymástól elkülönítve jelennek majd meg – közölték. Az MVM Next felhívja a Díjnet rendszerében fizető ügyfelei figyelmét, hogy a 2025. január 1-je utáni dátummal kiállított villanyszámlákat már nem lehet a Díjnet rendszerében megtekinteni és befizetni.

A 2024. december 31-ei elszámolószámlák még az elektronikus számlabefizetési szolgáltató platformján érkeznek az érintetteknek, de azt követően az MVM Next átmenetileg papírszámlát tud csak küldeni.

Február második felétől lehet regisztrálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next applikációjában az elektronikus számlaküldés visszaállítására.

Mint írták, az MVM Nextnél kötött biztosításokkal az ügyfeleknek nincs teendőjük, a biztosítás díja változatlanul megjelenik a villanyszámlákban. A változás nem érinti a biztosítás érvényességét, még akkor sem, ha a biztosítási díjat tartalmazó számla esetleg később érkezik a megszokottnál.

A társaság minden érintetteknek részletes tájékoztatást küld a változásokról.