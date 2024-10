Gyenge kilátással, de javulgat a német gazdaság  

A német üzleti bizalom egy kicsit optimistább lett ebben a hónapban, mivel a feldolgozóipar visszaesése megállt – derül ki egy nagy figyelemmel kísért havi felmérésből, bár a növekedési kilátások még mindig gyengének tűnnek.

Az Ifo Intézet üzleti hangulatindexe októberben 86,5-re emelkedett az egy hónappal korábbi 85,4-ről, ami öt hónap óta az első emelkedés. A The Wall Street Journal információi szerint ez az index a közgazdászok 85,6-os várakozását is felülmúlta. „A német gazdaság egyelőre megállította a hanyatlást” – mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke. A vállalatok elégedettebbek voltak a jelenlegi üzletmenetükkel, és a várakozások is derűsebbé váltak, annak ellenére, hogy még mindig némi szkepticizmus jellemzi őket – tette hozzá.

Figyelemre méltó, hogy a német feldolgozóipart sújtó csökkenő tendencia ebben a hónapban nem folytatódott, míg a szolgáltatási szektor indexe visszatért a pozitív tartományba – áll az adatokban. A kereskedelem mérőszámai némileg emelkedtek, bár az építőipari hangulat romlott a pesszimistább várakozások miatt – közölte az Ifo. Bár az Ifo felmérés eredményei összességében jó híreket jelentenek, az emelkedés még nem jelent új emelkedő tendenciát a négy egymást követő hónapnyi csökkenés után, mondta Joerg Kraemer, a Commerzbank közgazdásza. „A téli félév nehéz lesz a német gazdaság számára” – mondta, hozzátéve, hogy a fellendülés csak tavasztól jön majd.

A német kormány előrejelzései szerint Európa legnagyobb gazdasága 2024-ben várhatóan a második egymást követő évben zsugorodik, és ezzel a világ leggyengébben teljesítő fejlett gazdaságai közé kerül. A gazdaság törékenysége arra késztetheti az Európai Központi Bankot, hogy a következő hónapokban felgyorsítsa kamatcsökkentését. A bank októberben már a második egymást követő ülésén csökkentette az irányadó kamatlábat, és egyes döntéshozói a héten amellett érveltek, hogy a kamatlábaknak olyan szintre kellene csökkennie, amely a gazdaságot serkenti, nem pedig az inflációt tartja alacsonyan.

Az Ifo felmérés eredményei azt követően születtek, hogy csütörtökön az üzleti felmérések azt mutatták, hogy a gazdasági aktivitás ebben a hónapban tovább csökkent Németországban, bár kevésbé meredek ütemben, mint korábban.

Fotó:Freepik