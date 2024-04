Gyorstöltő tanácsok a szakértőtől

Miközben ma már egy jó erős külső akku, vagyis powerbank minden utazó csomagjának természetes része, egyre többen arra is rájöttek, hogy mellette egy nagy teljesítményű gyorstöltő is komoly segítséget jelenthet akkor, ha lehetőségünk van a mobilunk, a tabletünk, a notebookunk vagy más elektromos készülékünk töltésére. Már csak azért is, mert egyre több mobilgyártó úgy árulja készülékét, hogy annak dobozában a töltőkábel mellet nem lapul már töltő. Ezért sem mindegy mit javasol a téma szakértője, a Hama.

Amíg korábban magától értetődő volt, hogy az elektromos készülékek gyártói töltőt is mellékeltek a telefonhoz, ma már inkább csak egy USB-kábelt találunk a csomagban. Az egyik végén USB-C csatlakozóval rendelkező kábel másik végén USB-A vagy szintén USB-C foglalat található. Az előbbi esetben általában 2,5-5 watt, míg az utóbbi esetben 2,5-15 watt közötti energiamennyiséget képes átvinni a csatlakoztatott készülékre. De ha már úgyis szükségünk van egy töltőre, érdemes gyorstöltőt választani, mert azzal drasztikusan lecsökkenthetjük a készülékünk feltöltésének sebességét.

Gyorsan de mértékkel

A gyorstöltés igényeivel szemben azonban ez a teljesítmény gyakran nem elegendő, mert a gyorstöltés általában 18 wattos teljesítményt igényel. És bár az Apple és a Samsung, mint a két legnagyobb gyártó, nem lép túl ezen a határon, mások már jóval nagyobb, 120, sőt, akár a 200 wattos vagy ennél nagyobb teljesítményű gyorstöltőket is kínálnak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a magas teljesítményű töltők általában nem szabványos megoldások, hanem egyedi gyártói technológiák.

A töltés sebességét a töltő oldaláról alapvetően a feszültség és az áramerősség határozza meg. Ha ezeket növeljük, akkor a töltés sebességét is növelhetjük. Emellett az akkumulátor belső felépítése is jelentős szerepet játszik abban, hogy milyen gyorsan lehet az adott áramforrást feltölteni. Egy modern akkumulátor élettartama általában 500 és 1000 ciklus között van, azaz ennyiszer képes legalább 80 százalékos kapacitást biztosítani. Az akkumulátor élettartama azonban nagyban függ a használati körülményektől is. Például a Li-ion akkumulátornak nem tesz jót, ha állandóan 100%-on vagy 0% közelében tartjuk, illetve a magas hőmérséklet is káros hatással lehet rá. Ezért egy olyan akkumulátor, amit folyamatosan gyorstöltenek, hamarabb elhasználódhat.

Az is fontos információ, hogy a gyorstöltés karakterisztikájából adódóan a töltés sebessége nem egyenletes: amíg 50% alatt a leghatékonyabb, 80 százalék felett már érezhetően lassúbb. Ezért van az, hogy a gyorstöltés jellemzésekor a telefongyártók azt az időtartamot adják, amíg 0-ról 60 százalékra lehet feltölteni az akkumulátort. Egy átlagos gyorstöltővel egy átlagos telefont jellemzően 1 óra alatt lehet feltölteni, de rengeteg mobiltelefon energiáját ennél kevesebb idő, akár 15-30 perc alatt is pótolhatjuk.

A hatékony gyorstöltés kulcsa az, hogy az akkumulátort tartalmazó eszköz és a töltő képesek legyenek kommunikálni egymással. Ezért is fontos, hogy olyan eszközt válasszunk, amely megfelel ennek az elvárásnak. Például a Hama valamennyi gyorstöltője képes erre, ami azt jelenti, hogy a telefon márkától függetlenül ezek a töltők mindig a maximumot nyújtják.

Ahány szabvány, annyi szokás

Amikor gyorstöltésről beszélünk, általában a QuickCharge technológia jut eszünkbe, azonban nem ez az egyetlen lehetőség a hagyományos töltési keretek túllépésére. A Power Delivery (PD) is egy másik alternatíva, amelyet az USB Type-C szabvánnyal együtt fejlesztettek ki, emellett pedig ott van még a MediaTek Pump Express technológiája is. Az Apple például a Power Delivery mellett tette le a voksát, és az utóbbi években gyakorlatilag ez vált a szabvánnyá: a legtöbb új telefon már ezt támogatja, vagy saját gyors töltési megoldást használ.

USB Power Delivery

A szabványt használó gyorstöltők teljesítménye jellemzően 20-25 watt között alakul, de a specifikációból adódóan a töltés teljesítménye telefonok és tabletek esetében akár 45 watt, notebookok esetében pedig akár 100 watt is lehet. Az USB Power Delivery szabvány 0,1 és 5 amper közötti áramerősséget, valamint 5-20 volt közötti feszültséget támogat. A legtöbb telefon nem az alapverziót, hanem az USB PD PSS-t használja, amely precízebb feszültségbeállítást tesz lehetővé azzal, hogy akár 20 mV-os lépésekben is lehet a feszültséget változtatni.

Qualcomm QuickCharge

A szabvány jelenleg az 5-ös verziónál jár, de népszerűsége csökkenő tendenciát mutat. Részben azért, mert egészen a 4-es verzióig alapvetően 18 watt volt a legnagyobb teljesítménye – igaz a 4-es változat már Power Delivery üzemmódban is tudott működni, 50 százalékos teljesítménybeli többlet, azaz 27 wattos legnagyobb teljesítmény mellett. A legfrissebb, 5-ös változat 3,3-20 voltos feszültség és legfeljebb 5 amperes áramerősség mellett az USB PD-hez hasonló módon, 100 wattos maximális teljesítményt nyújt.

Ami fontos, hogy miközben a gyorstöltők mindegyike minden készülékhez használható, korántsem biztos, hogy számunkra az a nyerő, ami elsőre annak tűnik. Ezért is érdemes a kiválasztásnál szakértő segítségét kérni.

