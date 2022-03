Helyezze új alapokra vállalkozása pénzügyeit, online bankszámlanyitással!

A számlákkal sokszor egy családnak is meggyűlik a baja. Elfelejtjük a határidőt, elkallódik a csekk, nincs meg a fedezet. Egy cég életében ez hatványozottan is igaz, hiszen akár havi több száz számlával is meg kell birkózni. Márpedig a lejárt számlák már rövid távon is komoly problémákat okozhatnak. Hosszú távon pedig a cég imidzsét, likviditását, és végső soron létét fenyegetik. Cikkünkből kiderül, hogyan előzheted meg a bajt.