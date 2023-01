Hetedik éve piacvezető itthon a Suzuki

A Suzuki a Magyarországon 2022-ben regisztrált 13 859 személygépkocsival 12,43 százalékos részesedést ért el, a márka elsősorban a két hazai gyártású modellnek, a Vitarának és S-CROSS-nak köszönhetően immár hetedik éve vezeti a hazai új személygépjármű értékesítést – közölte Magyar Suzuki Zrt. a Datahouse újautó-eladási statisztikái alapján.

Az iparág teljesítményét és értékesítési darabszámait nagymértékben befolyásolta a félvezető hiány. A tavalyi eredményekhez képest átlagosan éves szinten 8,54 százalékos csökkenéssel zárt az újautó piac. A Magyar Suzuki beszállítóival egész évben folyamatosan figyelte a piaci helyzetet, és elektronikai alkatrész beszállítóival azon dolgozott, hogy gyártásának ellátása folyamatos legyen – írták.

A tájékoztatás szerint mindkét esztergomi modell, a Vitara és az S-CROSS is bekerült a TOP3-as mezőnybe, és megnyerte saját kategóriáját, az alsó-középkategóriát (7187 darab S-CROSS, 26,36 százalékos piaci részesedés), illetve az SUV városi-szabadidő kategóriát (5509 darab Vitara, 23,12 százalék piaci részesedés) a 2022. január 1-je és december 31-e közötti regisztrációk alapján.

A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően mintegy 10 000 munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.

Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. Itt készülnek – immár hibrid változatban is – a Vitara és az új S-CROSS modellek. A vállalat olyan távoli országokba is szállít, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. A hazai és nemzetközi piacra készülő gépjárművek gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik. A vállalat a 2021-es adatok alapján az ország 14. legnagyobb árbevételű cége.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Suzuki Zrt. 2021-ben 1,75 milliárd forint értékesítési nettó árbevételt ért el az előző évi 1,65 milliárd forint után, adózott eredménye 2021-ben 48 millió forintot tett ki az előző évi 20 millió forinttal szemben.